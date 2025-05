Culture : Le rapport des États généraux remis au président Assimi Goïta - abamako.com

Le Président de la Transition, Général d’armée Assimi Goïta, a reçu le rapport des États généraux de la Culture le vendredi 25 avril 2025.



Le document lui a été remis par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé, accompagné d’une délégation composée d’acteurs culturels. Ce rapport, qui comprend 89 recommandations, vise à refonder le secteur culturel malien. Le chef de l’État a salué cette initiative en rappelant qu’il a proclamé 2025 «Année de la Culture au Mali». Il a profité de l’occasion pour réaffirmer son engagement à soutenir les acteurs du domaine.





Selon le ministre Daffé, les États généraux ont permis d'établir un diagnostic du secteur et de tracer une vision claire pour les dix prochaines années. Parmi les principales actions proposées, il a été recommandé de porter le budget du ministère à 1 % du budget national, renforcer les infrastructures culturelles, promouvoir la citoyenneté à travers l’éducation et mettre en œuvre le concept de la «Case des valeurs» pour refonder les mentalités et encourager la créativité.



«J’adresse mes chaleureux remerciements aux experts qui ont travaillé d’arrache-pied pour produire ce document en janvier», a déclaré le ministre Daffé. Il a également salué l’implication du Président de la Transition, «un homme profondément attaché à nos valeurs traditionnelles». Ce rapport constitue une base stratégique pour une nouvelle politique culturelle, alignée sur les aspirations du «Nouveau Mali», Mali Kura !



BAC «TOMBOUCTOU 2025» : Le ministre Daffé fait le point avec la commission régionale d’organisation





Le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a présidé vendredi dernier (25 avril 2025) la première réunion de la Commission nationale d’organisation de la Biennale artistique et culturelle (BAC) «Tombouctou 2025». C’était en présence de Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou et président de la commission régionale d’organisation, ainsi que des représentants de plusieurs départements ministériels impliqués dans l’organisation de cet important événement culturel. Il s’agissait non seulement de faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs de la Biennale, mais également de formuler des propositions en vue d’une meilleure organisation de cette édition qui se tiendra dans le contexte particulier de l’année de la culture décrétée par le président de la Transition.





Plusieurs aspects ont été ainsi abordés lors des échanges, notamment la réhabilitation et la viabilisation des infrastructures et des espaces destinés à accueillir les hôtes et les festivaliers. À ce sujet, des avancées significatives ont été enregistrées, selon le bilan présenté par le gouverneur de Tombouctou. Quant au ministre Mamou Daffé, il a rappelé l’ambition du président de la Transition de faire de la biennale «un véritable levier de développement socio-économique pour la région de Tombouctou». À noter que la BAC «Tombouctou 2025» biennale doit se tenir en décembre 2025. Quant aux phases locale et régionale, elles sont respectivement prévues en juillet et septembre 2025.







PROTECTION CIVILE : Le CNOU inauguré le 19 avril 2025



Situé dans l’enceinte de la Direction générale de la Protection civile, le Centre national des opérations d’urgence (CNOU) a été inauguré le 19 avril 2025. Ce joyau architectural offre à la Protection civile un outil stratégique pour la protection des populations, des biens et de l’environnement. Il permet d’améliorer considérablement le délai d’intervention en cas d’urgence, grâce à une coordination centralisée et efficace des secours.





Ce centre permet de renforcer de façon significative les capacités opérationnelles de la protection civile au Mali avec la mise en place d’une infrastructure moderne dédiée à la gestion des situations d’urgence. L’objectif est de mieux faire face aux risques et aux catastrophes. Financé à plus d’un milliard de francs CFA par la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat dans le cadre du projet Hydromet-Mali, le CNOU s’inscrit également dans le cadre du renforcement de la résilience climatique de notre pays. Ce qui fait de ce centre «une avancée majeure pour la sécurité civile malienne» !