Mali : le Conseil des ministres abroge la Charte des partis politiques et le statut de l’opposition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : le Conseil des ministres abroge la Charte des partis politiques et le statut de l’opposition Publié le jeudi 1 mai 2025 | Xinhua

© Présidence

Conseil des ministre du vendredi 25 juin 2021

Tweet

BAMAKO -- Le Conseil des ministres du Mali a adopté mercredi un projet de loi portant abrogation de la Charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique.



"Le projet de loi adopté abroge, dans toutes leurs dispositions, la loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques et la loi n°2015-007 du 4 mars 2015 portant Statut de l'opposition politique", indique le communiqué du conseil des ministres.



Cette mesure survient, au lendemain de la tenue des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'étranger portant sur la relecture des lois relatives à la vie politique au Mali.



L'une des principales recommandations de ces assises a porté sur la dissolution de tous les partis politiques du Mali, au nombre officiellement estimé à 297. Fin