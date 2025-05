Au Mali, la fête du travail célébrée sur fond de revendications sociales - abamako.com

News Société Article Société Au Mali, la fête du travail célébrée sur fond de revendications sociales Publié le vendredi 2 mai 2025 | studio tamani

Défilé de l`UNTM

Les travailleurs du Mali ont célébré, hier (1er mai 2025), la fête du Travail, sur le territoire national. Cette journée a permis aux syndicalistes de souligner à nouveau leur détermination à défendre les droits des travailleurs.



Selon Abdoul Salam Maiga, secrétaire général de la Fenarec de Kidal au nord du pays, malgré l’insécurité et l’absence de certains services sociaux de base, les travailleurs parviennent à assurer leur mission.



« Nous avons vraiment des problèmes, surtout sur le plan sanitaire, mais aussi l’accès à nos postes», indique le syndicaliste basé à Kidal. . « Nous sollicitons encore le concours des autorités de toujours faire venir les enseignants par voie aérienne en attendant que les choses puissent rentrer dans l’ordre ».



Entre espoir et précarité



Les militants de l’Union des travailleurs de Bankass rencontrent aujourd’hui des difficultés. Mais le secrétaire général Sekou Sala Togo soutient que les conditions de vie et de travail de ses membres s’améliorent. « Il y a une amélioration, parce qu’on avait même des problèmes pour rejoindre les capitales régionales. Au niveau de nos postes aussi, les gens commencent à aller. Pour le moment, on pense à une satisfaction qui va arriver, inshallah. », affirme-t-il. Et le responsable syndical d’ajouter « c’est ensemble que nous pourrons améliorer nos conditions de vie ».



Dramane Coulibaly, fonctionnaire à Bafoulabé, n’a pas l’esprit à la fête. Une situation due à la précarité dans laquelle certains fonctionnaires sont plongés depuis des années. « les fonctionnaires, dans leur majorité écrasante, il n’y a pas d’augmentation de salaire alors que la cherté de la vie est là. C’est ce qui démotive un peu. », déplore M. Coulibaly qui ajoute que les fonctionnaires souffrent aujourd’hui.



Comme chaque année, les organisations syndicales ont appelé à défiler en cette journée internationale des travailleurs, tout en revendiquant aussi des meilleures conditions de travail.



Une journée non fériée pour certaines professions



Bien que le 1er mai soit un jour férié et payé sur l’ensemble du territoire, il y a des travailleurs qui ne chôment pas. Parmi eux, des médecins, des pharmaciens, des pompistes entre autres. Dr Boubacar Niaré est médecin communautaire. Il a travaillé ce 1er mai. Ce professionnel de la santé dit exercer sa profession de médecin comme ses autres collègues les jours fériés avec enthousiasme. Et cela, dans le seul but de sauver des vies.