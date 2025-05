Moussa Djire, président du mouvement politique et citoyen "Yiriwa" : "Nous devons trouver toutes les solutions pacifiques qui permettront de faire respecter la constitution " - abamako.com

Moussa Djire, président du mouvement politique et citoyen "Yiriwa" : "Nous devons trouver toutes les solutions pacifiques qui permettront de faire respecter la constitution " Publié le vendredi 2 mai 2025 | La Revelation

Dans une déclaration lue devant la presse le dimanche dernier, Moussa Djiré, président du mouvement Yiriwa 223, a indiqué que depuis quelques jours le pays est traversé par des rumeurs insistantes. Sur les réseaux sociaux, certains évoquent la possible dissolution des partis politiques.

Ces rumeurs souvent sans fondement, alimentent l’incertitude et les inquietudes.Cependant, l’une des principales propositions de la déclaration est la réforme de la vie politique aujourd’hui.

Nous devons trouver toutes les solutions pacifiques qui permettront de faire respecter la constitution et de doter notre pays de la meilleure architecture institutionnelle possible. Nous devons réussir cette période de transition pour un retour à l’ordre constitutionnel et hisser le Mali vers l’emergence.Impliquons nous, dans cette mission en soutenant l’unité et les libertés » a-t-il déclaré. Dans la déclaration, Moussa Djiré dit qu’il est nécessaire de soutenir les actions de l’armée face au terrorisme et aux obscurantistes.

Selon lui, il ne s’agit pas de cela. « Nous devons veiller tous ensemble à ne pas affaiblir notre démocratie et défendre le pluralisme des idées et les libertés individuelles et collectives de notre pays » a-t-il insisté.

Et d’ajouter que la démocratie malienne est née du courage et du sacrifice de tout un peuple.

Le Mali ne grandit que dans l’unité et la liberté .Depuis 1991, le multipartisme est garantie par la constitution. Respecter le pluralisme n’est pas une faveur, c’est plutôt un devoir constitutionnel » a-t-il conclu.

A.T.Dansoko