Me Mountaga Tall : "Ces concertations sont illégitimes" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me Mountaga Tall : "Ces concertations sont illégitimes" Publié le samedi 3 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par DR

Gestion de la transition / Me Mountaga Tall : `` Le changement de gouvernement le 21 novembre 2024 a parachevé la mise à l’écart du M5-RFP``

Le président du Congrès National d`Initiative Démocratique CNID – Faso Yiriwa Ton, Me Mountaga Tall, a honoré sa traditionnelle présentation de vœux à la presse malienne le mercredi 15 janvier 2025 en présence du président de la maison de la presse Bandiougou Dante et des responsables des faitières. Tweet





Pour dissoudre les partis politiques, pour l’avocat Tall, ces concertations en cours n’ont aucun fondement. Pour, elles sont illégitimes pour dissoudre les partis politiques au Mali.









"Plus de trois millions de Maliens ont voté la Constitution du 22 juillet 2023 et plus de 86 000 participants ont pris part aux Assises nationale de la refondation ANR. Et aujourd'hui nous sommes devant des concertations de 1500 personnes qui vont décider de dissoudre les partis politiques", a soulevé Me Tall.



"La Constitution reconnaît et protège le multipartisme au Mali. Or, il n'y a pas de Constitution au Niger. Il n'y a pas de Constitution au Burkina. Il y a une Constitution au Mali qui protège les partis politiques aujourd'hui", a fait savoir Tall avant d’alerter qu’aujourd’hui, les partis politiques sont menacés y compris la presse, les syndicats.