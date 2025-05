Le meurtrier d’Aboubakar Cissé guidé par une « envie obsessionnelle de tuer une personne », selon la procureure, justifiant la non-saisie du Parquet national antiterroriste - abamako.com

La magistrate a précisé que le PNAT demeurait « en observation » sur ce dossier sensible. Dimanche, l’un des avocats de la famille de la victime a affirmé qu’il ne faisait « aucun doute » que ce meurtre est « une attaque de nature terroriste ».



Le meurtrier d’Aboubakar Cissé, le jeune Malien de 22 ans tué dans la mosquée de La Grand-Combe (Gard) le 25 avril, a agi « dans un contexte isolé » et « sans revendication idéologique ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique », a fait savoir, vendredi 2 mai, la procureure de Nîmes, Cécile Gensac, justifiant la non-saisie du Parquet national antiterroriste (PNAT). « Les faits paraissent à ce stade construits autour de l’envie obsessionnelle de tuer une personne », d’une « envie de tuer quelqu’un, quelle que soit la cible », sur fond de « fascination morbide », a insisté la magistrate lors d’une conférence de presse, précisant que le PNAT « demeurera[it] en observation » sur ce dossier sensible.