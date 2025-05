Mairie de la commune III : Le leadership du maire Djire Mariame Diallo - abamako.com

Mairie de la commune III : Le leadership du maire Djire Mariame Diallo Publié le samedi 3 mai 2025 | La Revelation

La commune III du district de Bamako est-en passe de devenir une commune enviable grâce au leadership de son maire, Mme Djire Mariame Diallo, qui a entrepris d’importants travaux pour faire de la commune III, une commune modèle qui favorise le développement, la mobilisation et la participation des citoyens et partenaires qui assainit et améliore le cadre de vie.Brillamment élu lors des élections communales de novembre 2016, Djire Mariame Diallo s’est engagé à faire bouger les lignes. Pour répondre aux besoins de ses concitoyens, le maire Mariame Diallo a entamé des travaux d’Hercule tout en réduisant le train de vie. La priorité des priorités a consisté à s’attaquer à la formation des agents, des travaux de construction d’une salle polyvalente, les travaux de réhabilitation et l’aménagement des rues de la commune III du district de Bamako. La construction de ce nouveau bâtiment de la mairie est accueillie avec joie. « Il était difficile pour nous de célébrer nos mariages le dimanche », témoigne Oumou Diarra.Pour pérenniser cet élan, le maire et son équipe ont procédé à la réhabilitation des centres secondaires d’état civil de Dravela, Darsalam, Bamako coura et Ntomikorobougou.A cela s’ajoute les travaux de construction de R plus 1 de 18 bureaux, une salle de conférence et une salle d’archive dont les travaux sont à 65% d’exécution. Aussi, le fonctionnement du centre principal à l’énergie solaire, ainsi que le CSCOM de Badialan 1,2 et 3, de Kodabougou et l’école franco arabe sont à l’actif de l’équipe de Mariame Diallo. L’équipe communale s’est attaquée au nettoyage aussi du boulevard de l’indépendance. Une initiative qui a été largement appréciée par les habitants de la commune, lesquels ne savaient pas où donner de la tête avec les ordures.La nouvelle équipe communale a été sensible à la situation précaire des élèves. Des tables bancs en bois de deux places avec support métallique pour certaines écoles des caps du centre commercial et Bamako coura. A ceux-ci s’ajoutent la construction de deux salles de classes à l’école fondamentale de Sogonafing et la formation des membres du comité de gestion scolaire des cap du CC et Bamako coura.Après avoir relevé le défi de l’assainissement, de l’équipement et de l’éducation, le maire pose d’autres actions dans sa commune. Il s’agit entre autres de la réalisation de forages au nombre de trois dans les quartiers de Sogonafing,N’tomikorobougou et Samako (zone de recasement de Same) dans le cadre du projet d’autonomisation des femmes dans la commune III du district de Bamako. Toutes ces actions ont un coût financier et traduit la volonté inébranlable du maire Djire Mariame Diallo de faire de la commune III une commune au rendez-vous du développement.La Commune III est située en plein cœur du District de Bamako sur la rive gauche du fleuve Niger. Avec une population de 175 131 habitants, elle est constituée de vingt-deux (22) quartiers qui abritent les grands centres d’affaires et administratifs de la Capitale malienne.



A.T.Dansoko