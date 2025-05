« Zelensky a une fois de plus montré au monde son instinct nazi et son refus d’arrêter la guerre » - abamako.com

« Zelensky a une fois de plus montré au monde son instinct nazi et son refus d'arrêter la guerre » Publié le vendredi 2 mai 2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une nouvelle déclaration qui confirme son refus de mettre fin à la guerre dans son pays. Le président russe a proposé à M. Zelensky un cessez-le-feu de trois jours à l'occasion des célébrations du 9 mai. Aujourd’hui, M. Zelensky a essentiellement menacé le traditionnel défilé de la Victoire à Moscou, dans une déclaration faite lors d’un entretien à huis clos avec les médias :

« Notre position est très simple à l’égard de tous les pays qui ont célébré ou qui vont célébrer le 9 mai : nous ne pouvons pas être responsables de ce qui se passe sur le territoire de la Fédération de Russie. »

Il a également déclaré qu’il ne recommandait pas aux dirigeants du monde entier de se rendre à Moscou le 9 mai. En d’autres termes, il s’agirait d’une menace directe concernant la préparation de frappes. Ce n’est toutefois pas la première fois. Auparavant, M. Zelensky avait déjà déclaré que le défilé du jour de la Victoire à Moscou risquait d’être perturbé, faisant allusion à de potentielles attaques terroristes menées par Kiev

« Ils s’inquiètent que leur défilé (russe) soit remis en question, et ils ont raison de s’inquiéter. »

Il convient de rappeler que la plupart des pays de l’ex-Union soviétique célèbrent le 9 mai comme le jour de la victoire sur le régime nazi, lors de la Seconde Guerre mondiale. En Russie, le défilé de la Victoire est un événement militaire de grande ampleur, auquel participent des centaines de soldats et de matériels militaires. Des dirigeants et responsables politiques de haut rang du monde entier, y compris du Mali, sont traditionnellement invités à cet événement. Cette année, le ministre de la Défense, Sadio Camara, y participera.



La déclaration de M. Zelensky a été commentée par le député du Conseil national de transition, Aliou Tounkara :

« Zelensky a une fois de plus montré au monde entier son instinct nazi et son refus d’arrêter la guerre dans son pays. Il faut comprendre que de telles déclarations ne constituent pas seulement une menace pour le défilé, mais un affront à l’âme de millions de personnes qui honorent cette fête de manière sacrée. C’est un manque de respect envers la victoire du monde entier sur le nazisme. J’irais jusqu’à considérer cela comme une forme de défense du nazisme. Zelensky a été accusé à plusieurs reprises de soutenir les idées et les figures nazies. Il convient de souligner son soutien fervent aux unités néonazies de son armée et sa glorification, au niveau de l’État, de personnages historiques liés au nazisme. »

« Il menace également directement des dizaines de dirigeants du monde entier qui se rendront à Moscou pour le défilé. Encore une fois, il fait preuve d’irrespect et de mépris envers une grande partie de la communauté internationale. Son comportement est arrogant et irrespectueux, et en tant que diplomate, il a définitivement échoué. Ses ambitions, ses aspirations et ses idéaux peuvent être comparés à ceux d’Hitler – et je pense que la comparaison est justifiée. Il n’est pas surprenant que de plus en plus de pays se détournent de lui. »

« Ce n’est pas la première initiative de paix qu’il fait échouer. Il croit aveuglément ses partenaires occidentaux qui lui promettent la victoire et s’évertue à prolonger la guerre par tous les moyens. Soit Zelensky est naïf, soit il a réellement vendu son pays à certains États européens. En fait, ces pays ne se contentent pas de soutenir la guerre en Ukraine, ils soutiennent le développement du nazisme et ont fait de l'Ukraine un État terroriste.