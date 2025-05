Stade Ouezin Coulibaly : Une 3e retouche en 21 ans - abamako.com

La cérémonie d’inauguration du Stade Ouezin Coulibaly rénové de Bamako s’est déroulée le lundi 28 avril.

3 Mai 2025 - 01:50

Elle a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, accompagné de quelques-uns de ses homologues dont la ministre de la Santé et celle de l’Entrepreneuriat. Après 2001 et 2010, le Stade Ouezin Coulibaly bénéficie ainsi d’une 3e retouche pour faire peau neuve.





Doté désormais d’une capacité d’accueil de 3086 places, le Stade Ouezin répond aux normes internationales les plus strictes, offrant ainsi aux sportifs et au public une infrastructure moderne et de haut niveau, a indiqué le ministère des Sports. Ce stade, véritable symbole du sport national, a bénéficié de trois importantes rénovations : une première en 2001 pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), une deuxième en 2010, et afin en 2025, a rappelé le département ministériel en charge de la Jeunesse et des Sports. « Les travaux entrepris ont permis de doter le stade d’installations modernes et adaptées aux exigences actuelles du sport de haut niveau : vestiaires, tribunes, pelouse, équipements d’entraînement et dispositifs d’accueil pour le public. À travers cette rénovation, les plus hautes autorités de la transition réaffirment leur engagement à soutenir la jeunesse, à encourager la pratique du sport comme vecteur d’inclusion, de paix et de citoyenneté et à faire du Mali une destination incontournable pour les compétitions sportives internationales », explique la même source.









Moussa Bangaly