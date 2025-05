Transition VS partis politiques : Confrontation inévitable ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition VS partis politiques : Confrontation inévitable ? Publié le samedi 3 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

partis politiques

Tweet

Après avoir été patients face à la suspension des activités politiques, l’arrestation de plusieurs politiques et plusieurs actes contre eux, les partis politiques semblent arrivés à bout.

Mali TribuneMali Tribune

3 Mai 2025 - 02:01

0

Transition VS partis politiques : Confrontation inévitable ?

MW Pub...

Pour leur dissolution en mire, ils sont clairs : prêts pour des actions, ils invitent leurs militants.



Tout d’abord, les partis politiques espéraient sur un meeting empêché au Palais de la culture. Ils ont fini par transformer le meeting en conférence de presse et ont profité des médias pour s’adresser à leurs militants.





Sans aucune ambigüité, les leaders politiques face à la dissolution en mire de leurs partis ont convié leurs militants : "Les partis politiques du Mali exhortent nos militants et militantes à se mobiliser. Nous resterons attentifs aux conclusions de la phase nationale, à partir desquelles nous établirons un calendrier d'actions".





Pour les partis politiques, ils ont d’abord, dans ta douleur, souvent fait preuve de bonne foi au nom du Mali, parlant de la suspension des activités politiques et l’arrestation de plusieurs leaders politiques. Mais face à cette question de dissolution, semblent être à bout et prêts à des actions.



Pour les actions à mener aucun leader n’a voulu rentrer dans les détails mais pour eux : "Aucun conseil, aucun apaisement n'est superflu pour le Mali" et d’ajouter plus précisément : "Aucune concession n'est à négliger pour le Mali". A les en croire : "Notre société commune, ce précieux héritage qui ne doit en aucun cas nous échapper. Le Mali représente tout ce que nous possédons et chérissons".



Koureichy Cissé