Concertations nationales au Mali : Des recommandations pour une transition politique Publié le samedi 3 mai 2025 | Mali Tribune

Les concertations nationales, organisées par les forces vives de la nation malienne, se sont achevées au Centre International de Conférences de Bamako (CICB).

3 Mai 2025 - 01:48

Ces discussions, réunissant des représentants de divers secteurs, avaient pour objectif de tracer une feuille de route pour la transition politique et de proposer des réformes majeures.







Parmi les recommandations clés, les participants ont suggéré la dissolution de tous les partis politiques existants et un durcissement des conditions pour en créer de nouveaux. Désormais, la création d’un parti politique nécessiterait une caution de 100 millions de FCFA, tandis que les candidats à l’élection présidentielle devraient déposer une caution de 250 millions de FCFA. Ces mesures visent, selon les participants, à réduire le nombre de partis politiques et à renforcer leur représentativité.





Les participants ont également proposé de réviser la Charte de la Transition afin de nommer le général Assimi Goïta président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable. Cette recommandation reflète, selon ses défenseurs, une volonté de garantir la stabilité politique et la continuité dans la gestion de l’État.



Les concertations ont également souligné la nécessité de maintenir les organes actuels de la transition jusqu’à la pacification complète du pays. Les questions électorales seraient ainsi suspendues jusqu’à ce que la sécurité soit rétablie, permettant aux autorités de se concentrer sur la résolution des crises.





Pour assurer une large diffusion des recommandations, les participants ont suggéré de traduire les conclusions des concertations dans les treize langues nationales du Mali. Cette initiative vise à inclure toutes les communautés dans le processus de transition et à renforcer l’adhésion populaire.



Si ces recommandations marquent une étape importante pour certains dans la transition politique du Mali, elles suscitent également des débats. Certains acteurs politiques et citoyens expriment des réserves, notamment sur la dissolution des partis et la nomination du président sans élection.



Ousmane Mahamane