Politique malienne : La Convergence opte pour des blocs Publié le samedi 3 mai 2025 | Mali Tribune

Le président du parti ‘’La Convergence’’, Moussa Timbiné, ancien président de l’Assemblée nationale, était face à la presse pour donner son point de vue sur l’actualité politique.

3 Mai 2025 - 01:21

Avant-hier, mardi 29 avril 2025, au siège du parti ‘’La Convergence’’, l’ancien président de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné a animé une conférence de presse. Une occasion pour le leader du parti, de prendre position par rapport aux différents pans de l’actualité politique malienne. Une actualité qui vacille entre dissolution des partis politiques pour les uns et sa réduction pour d’autres.



Le président du parti ‘’La Convergence’’, dans un premier temps n’a opté pour aucune des deux propositions. Ni la réduction encore moins la dissolution. Pour le président Timbiné, le Mali doit opter pour la création des courants politiques. Il a proposé entre trois et six courants idéologiques entre lesquels les partis politiques vont se repartir afin d’animer la vie politique. Il a pris ses exemples sur les courants politiques dans les pays développés. « Ça irait à merveille au Mali », estime-t-il.





Pour le financement des partis politiques, Moussa Timbiné propose dans un premier temps à rendre rigoureux les critères de sélection au financement. Le siège, le respect de la tenue des instances (congrès, conférences et autres), entre autres. Pour les élections le président Timbiné souhaite qu’on passe d’abord par les primaires et que l’Etat n’ait qu’à prendre en charge les élections après les primaires. « Moraliser la candidature indépendante et passer par des nombres de signatures ou d’élus », exige-t-il.





« Nous devons opter pour le dialogue et les échanges », conseille Moussa Timbiné et s’adresse à travers les médias, aux autorités de la transition : « Au président de la transition, au Premier ministre, au président du CNT, à tous les Maliens de bonne foi et aux bons offices, créons des espaces de dialogue pour les Maliens », dit-il, pour soutenir: « Nous ne souhaitons pas que le Mali soit éprouvé encore plus que nous traversons aujourd’hui ».



A en croire le président de la Convergence, « ce qu’une loi donne, une autre loi ne doit pas venir l’enlever à tout moment. Si c’est le cas, il vaut mieux cesser de voter les lois », a lancé Moussa Timbiné pour inviter au respect des lois et de la Démocratie. Il a fait savoir qu’il est avec les partis politiques en ce qui concerne les débats sur la charte de la transition. Pour lui, sur la question, le meilleur interlocuteur, demeure les partis politiques sur la question.



Koureichy Cissé