Meeting annulé des partis politiques / Moussa Diallo, le directeur général par intérim du Palais de la Culture s’explique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Meeting annulé des partis politiques / Moussa Diallo, le directeur général par intérim du Palais de la Culture s’explique Publié le dimanche 4 mai 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par mouhamar

Célébration de la Journée Internationale de la Femme

Bamako, le 08 Mars 2014. Palais de la Culture.Le Mali à l’instar des autres pays, a célébrée la Journée Internationale de la Femme. La cérémonie officielle qui s’est tenue ce samedi au palais de la culture a été présidée par le couple Présidentielle, SEM Ibrahim Boubacar Keita et son épouse Keita Aminata Maiga, Tweet

Le meeting des partis politiques prévu ce samedi 3 mai au Palais de la Culture, à Bamako, n’a finalement pas eu lieu. L’événement, qui devait réunir plusieurs formations politiques pour exiger le respect des textes constitutionnels et dénoncer la dissolution de partis politiques, a été annulé sine die. Moussa Diallo, directeur général par intérim du Palais de la Culture, a tenu à donner des explications sur cette annulation de dernière minute. « Depuis hier soir, il y avait des mouvements, et dans le souci de protéger l’édifice qui est un bien commun, ainsi que ceux qui venaient pour l’activité, nous avons décidé de surseoir à l’événement », a-t-il déclaré



Des soutiens de la Transition s’étaient en effet mobilisés pour empêcher la tenue du meeting, affirmant vouloir préserver la paix sociale. Cette intervention a entraîné des tensions aux abords du Palais, où de jeunes militants issus des partis politiques ont commencé à se rassembler en scandant des slogans tels que « Vive la démocratie » et « Non à la dissolution des partis politiques ».



M.S