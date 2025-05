Politique : des partis politiques denonce une tentative pour empêcher le meeting du 3 mai au palais de la culture Amadou HAMPATÉ BA - abamako.com

© aBamako.com par MS

Partis politiques

Les partis politiques du Mali informent l'opinion nationale de ce qui suit:



1- À l'annonce du grand meeting du 03 mai 2025 des partis politiques du Mali, des loubards et autres nervis, conduits par un membre du Conseil National de Transition, ont bloqué l'entrée principale du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba dans la nuit du 2. au 3 mai, proféré des menaces et des insultes et promis d'empêcher par la force la tenue du meeting du lendemain;



2- Le jour du meeting, les mêmes personnes, épaulés par d'autres jeunes se disant soutiens de la Transition, ont fait irruption dans l'enceinte du Palais de la Culture avec haut-parleurs et effigies du Président de la Transition, violenté certains participants avant de les faire évacuer des lieux sur injonction de la police.



Ces manœuvres provocatrices appellent trois (3) observations majeures:



- les partis politiques du Mali, qui attendaient au moins dix mille (10.000) personnes contre le petit millier de participants difficilement mobilisés par le gouvernement à la clôture des prétendues consultations, ont fait la preuve de leur représentativité, de leur capacité de mobilisation et de l'adhésion des Maliens à leurs idéaux.



- le piège de la provocation pour déclencher la machine répressive et le dessein de nous présenter en ennemi de la nation ont été magistralement évités par le respect par nos militants de nos mots d'ordre de retenue contre les agresseurs et de courtoisie et respect envers les forces de l'ordre massivement déployées.



- Les manœuvres pour étouffer notre message pour la défense de la Constitution, de la Démocratie et de la République et notre démarche pacifique ne prospéreront pas. La Déclaration du meeting sera abondamment et très prochainement diffusée par écrit, audio et vidéo.



Les présidents des partis du Mali remercient les citoyennes et citoyens maliens, les militantes et militants pour leur mobilisation massive, leur discipline, leur sens des responsabilités et les invitent à rester attentifs aux mots d'ordre.



Bamako, le 3 mai 2025

Les présidents.



Source: aBamako