Livres : Me cl en 198 pages

"Me Mountaga Tall : Le Phoenix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps !" est le titre du tout nouveau livre de Mamadou Macalou, journaliste écrivain et éditeur. Le livre lancé le weekend dernier, retrace le parcours de l’homme, Me Mountaga Tall en 198 pages.



Le samedi 19 avril 2025 a été marqué par le lancement du livre intitulé : Me Mountaga Tall : Le Phoenix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps" au CICB en présence d’amis, de confrères et un grand nombre de membres de famille de l’avocat et homme politique Me Tall. Un livre écrit par Mamadou Macalou, directeur de l’édition "Bonne lecture" et auteur de 5 livres. Ce livre sur le parcours de Me Tall enrichit, ainsi selon les témoignages, la grande bibliothèque politique malienne.



Un livre de 198 pages en 17 chapitres et une conclusion, disponible partout au Mali à 5000F CFA. Un recueil de témoignages sur le parcours politique professionnel et social de l’homme que l’auteur a immortalisé dans ce livre. "Il est temps qu’on arrête les célébrations posthume. Célébrons-nous vivants", lance M. Macalou pour dire que Me Tall mérite d’être reconnu pour les générations futures.





En tout selon l’auteur, une dizaine de raisons, l’ont poussé à écrire ce livre. La première, il s’agit de la lignée familiale de Me Tall. Un descendant direct d’El hadj Oumar Tall. Ensuite, ses parcours d’abord académiques, professionnels et politiques. "Nous sommes tous originaires de Ségou. Depuis tout petit, nous rêvions tous d’être Mountaga. C’est lui qui nous a inspiré de par son parcours professionnel d’avocats et aussi politique", souligne l’auteur.



Avocat hors pair, rassembleur



Lors de la cérémonie de lancement, il eût des pluies de témoignages sur Me Tall. Ses confrères avocats ne sont pas restés en marge. L’actuel bâtonnier de l’ordre des avocats Me Ousmane B Traoré et l’ancien bâtonnier Me Hassane Sangaré ont témoigné sur le parcours d’avocat de l’homme. Me Tall est celui qui a initié l’association des jeunes avocats du Mali et organisé le premier congrès des jeunes avocats du monde entier ici au Mai. "Un rassembleur", lui reconnait ses confrères.



De la marche du 30 décembre 90 au M5-RFP



Selon Mme Sy Kadiatou, Me Tall a joué un rôle très important dans la grande marche du 30 décembre 1990 à Bamako. Une grande marche pour la démocratie contre le régime du dictateur Moussa Traoré. Pour elle, Me Tall fut aussi bien un camarade politique lors des mouvements démocratiques, aussi un adversaire politique avec Cnid/Adéma mais aussi au M-5RFP. Me Tall, un véritable démocrate républicain, pour Mme Sy.



Me Mountaga Tall, jamais médaillé



Pour Ségou Ladji, un compagnon de longue date à Me Tall, il faut approcher Me Mountaga pour le connaitre. "Maître fait partie de ces gens qui se privent des titres, des opportunités et des biens pour laisser la chance aux autres", dit-il. Et d’étayer cette assertion : "A l’Assemblée nationale, Me Tall a décliné des médailles pour que d’autres personnes soient décorées. Donc, c’est un décorateur lui-même mais qui n’a jamais été médaillé".



Pour l’auteur, Me Tall est comme cet oiseau mythique qui ne meurt jamais et qui renait toujours de ses cendres.



Koureichy Cissé