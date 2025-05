Projet Jofa Acte : Intensification de la lutte contre les pires formes de travail des enfants - abamako.com

Projet Jofa Acte : Intensification de la lutte contre les pires formes de travail des enfants Publié le dimanche 4 mai 2025 | Mali Tribune

Les 28 et 29 avril 2025, World Vision International a organisé une session de formation dans le cadre de l'initiative "Jofa-acte" (Agir contre le travail des enfants).



Cet atelier a réuni des acteurs de la société civile, des ONG, des institutions étatiques et des médias. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les compétences des participants en matière de communication sur les problématiques liées aux enfants confrontés aux pires formes de travail.







L'initiative "Jofa-acte" repose sur une collaboration sans précédent entre six grandes agences internationales centrées sur les droits des enfants : Educo, Plan International, Save the Children, Terre des Hommes International et World Vision International. Ces organisations ont mis de côté leurs identités et logos respectifs, privilégiant une démarche collaborative pour améliorer les conditions de vie des enfants.





Durant les deux jours de l'atelier, les participants ont travaillé à la planification, à la diffusion et au partage des meilleures pratiques, études de cas et supports pédagogiques élaborés dans le cadre du projet. À la clôture de la session, les productions réalisées ont été présentées pour identifier les stratégies les plus efficaces et maximiser leur impact.





Un concours médiatique organisé dans le cadre de l'atelier a également permis de récompenser les efforts des médias impliqués. Dans la catégorie radio et studio, Studio Tamani a remporté le premier prix. Le groupe Renouveau a été primé pour la télévision, MaliTribune.com pour la presse écrite ou en ligne, et Linkd-TV pour la Web-TV.



Les lauréats ont reçu des certificats de participation accompagnés d'une somme symbolique de 250 000 FCFA. Tous les autres participants au concours ont également reçu des attestations de participation.



Ousmane Mahamane