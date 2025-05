Journée mondiale du Hijab célèbre la 6e édition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Journée mondiale du Hijab célèbre la 6e édition Publié le dimanche 4 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

L’Union malienne des femmes voilées pour la promotion des valeurs sociétales (Umafev-PVS), a célébré sa 6e édition de la Journée internationale du voile islamique (Hijab Day) au Mali.



C’était le week-end dernier au Mémorial Modibo Kéita.



Depuis 2013, le monde célèbre le voile islamique à travers la Journée internationale du Hijab, tous les 1er février. Au Mali, cette année et pour la 6e édition, l’Umafev-PVS, a organisé une journée dédiée au voile islamique au Mémorial Modibo Kéita. Une journée riche en activités, des prêches, une conférence animée par les prêcheuses Awa Tamboura et Seidate Fatoumata Traoré sur le thème : "Renforcement du sentiment patriotique".



Pour la présidente de l’Umafev-PVS, Mme Diarra Adam Koné, Hijab Day est consacré à toutes les femmes porteuses du voile islamique dans le monde. En guise soutien mais aussi, une occasion, pour ces femmes voilées que nous sommes de rassembler et discuter sur le port du voile et ses valeurs religieuses et autres. C’est la 6ème édition organisée au Mali par l’Umafev-PVS au Mali.





"Le fait juste d’être femme souvent c’est être exposée à tout harcèlement intimidation et autres. Quand on porte le voile, souvent, on est exposée à des ironies", a exposé la présidente Adam Koné comme défis auxquels souvent les femmes voilées doivent faire face. Surtout de les surmonter, a-t-elle insisté. "Lors de ces journées, nous abordons ces défis et aidons nos sœurs à les surmonter", a-t-elle confié.





"Au Mali nous rencontrons beaucoup de difficultés à organiser la journée du Hijab. Nous manquons d’accompagnement et de sponsors", a expliqué la présidente de la commission d’organisation, Fatoumata Barry. Elle a confié, qu’à cause de ce manque d’appui et d’accompagnement pour l’organisation du Hijab Day, a connu une pause de deux ans. "Je crains pour l’avenir du Hijab Day au Mali", a martelé Fatoumata Barry.



Les participantes, Kadidiatou Diallo et Oumou Diallo ont fortement soutenu cette initiative pour le Hijab au Mali. "C’était très intéressant la journée. Les défilés de mode en modèle Hijab, les prêches et la conférence, c’est vraiment une bonne initiative. J’ai vu beaucoup de jolis modèles avec nos propres tissus. J’ai compris qu’on s’habiller en Hijab avec nos bogolans et autres. J’ai beaucoup aimé", a apprécié Oumou Diallo.



Le thème de cette année : "Renforcement du sentiment patriotique" fait allusion à la situation politico-sécuritaire du pays. Aux dires de la présidente de l’Umafev-PVS, Mme Diarra Adam Koné, il s’agit de cultiver le patriotisme chez les femmes et les pousser à apporter leur pierre à la construction de l’édifice de paix et sécurité au Mali. "Nous pouvons travailler, gagner notre vie, mais aussi nous pouvons défendre notre pays", a-t-elle conclu.



Koureichy Cissé