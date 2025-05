La 27E promotion du cours supérieur de la Gendarmerie Nationale en immersion à la Primature - abamako.com

Ils sont 44 officiers stagiaires, venus renforcer leurs compétences stratégiques et opérationnelles dans le cadre du cours supérieur de la Gendarmerie. Parmi eux, 12 proviennent de pays amis : le Niger, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo.



Conduite par le Colonel Ibrahim Traoré, Commandant des écoles et des centres de formation de la Gendarmerie Nationale, la délégation a été accueillie à la Primature pour une visite de courtoisie ce vendredi 2 mai 2025, enrichie d’une immersion au sein du cabinet Défense. Une occasion pour les stagiaires de mieux appréhender la dimension stratégique du fonctionnement de l’État.



Le Premier ministre a positivement apprécié l’initiative et les objectifs de cette immersion. Il a encouragé les officiers stagiaires à intégrer, au-delà des doctrines, la dimension humaine et relationnelle dans leur mission de commandement.