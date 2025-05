Grandes premières pluies à Bamako : L’inquiétude s’installe - abamako.com

Grandes premières pluies à Bamako : L'inquiétude s'installe Publié le dimanche 4 mai 2025 | Mali Tribune

Inondation à Bamako

Plus de 110 millimètres (mm) de pluies (dont 50.1 mm à Bamako-ville) ont été recueillies dans la journée du lundi 28 avril. Une forte quantité qui a causé des cas d’inondations dans plusieurs quartiers du district et ses environs.



Si ces premières pluies diluviennes selon le bilan de Mali-Météo n’ont pas causé de pertes en vies humaines, elles rappellent, en cette veille d’hivernage, l’épineuse question du curage des caniveaux obstrués par des déchets ménagers, les canalisations défectueuses.



L’inquiétude s’installe déjà au sein des citadins. Certains appellent les autorités de la transition « à prendre des mesures afin d’éviter la catastrophe avant le début de l’hivernage ». Pour d’autres, ces mesures ne suffisent plus, « Il faut commencer à sanctionner les ménages qui déposent impunément leurs déchets dans les caniveaux ».





Des inquiétudes qui interviennent après l’annonce à Bamako fin avril des conclusions du forum régional des prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques (Presass) sur la saison agricole 2025. La saison devrait débuter de manière précoce avec des risques d’inondations et de longues sécheresses dans la zone du Sahel, a alerté le Presass.





K. M. D.