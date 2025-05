Infrastructures sportives : Le stade Ouenzzin Coulibaly change de visage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Infrastructures sportives : Le stade Ouenzzin Coulibaly change de visage Publié le dimanche 4 mai 2025 | Aujourd`hui

Tweet

Après d'importants travaux de rénovation, le stade Ouenzzin Coulibaly de Bamako qui a fait peau neuve a été inauguré le lundi 28 avril dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.



En plus de terrain de football, le stade dispose désormais d'un terrain de basketball et d'un terrain de volley-ball.



La cérémonie s'est déroulée en présence de colonel Assan Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, Oumou Sall Seck, ministre de l'Entreprenariat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Boubacar Diané, ministre de l'Energie et de l'Eau, Abdoulaye Coulibaly, gouverneur du district de Bamako, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays. Après le stade du 26 Mars, le stade Mamadou Konaté, le stade Salif Kéita dit Domingo de Kati, le stade Abdoulaye Macoro de Kayes, le stade Baréma Bocoum de Mopti, le stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, le stade Amary Daou de Ségou, c'est au tour du stade Ouenzzin Coulibaly de Bamako d'être rénové.







Les travaux de rénovation de l'un des plus vieux stades de Bamako ont porté sur les bâtiments principaux, la pelouse, les gradins et les clôtures. Plusieurs autres salles ont été construites notamment, des salons VIP, une salle de réunion, une salle de musculation, une salle technique et une salle de billetterie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a expliqué que les travaux de rénovation visent à mettre les infrastructures sportives du pays aux normes internationales afin de répondre des sportifs de haut niveau.





"En juillet 2023, le président de la Transition avait pris l'engagement auprès des sportifs. C'était de rénover les stades Can pour que notre pays soit doté d'infrastructures de haut niveau pour que nos athlètes, à un moment donné, puissent rehausser leur niveau. Et depuis ce jour, plusieurs de nos infrastructures sportives ont été mises à niveau et avec les normes internationales", a-t-il rappelé. Il a ajouté qu'il y a quelques années, le Mali n'avait qu'un seul stade homologué, mais aujourd'hui le pays dispose de cinq (5) stades aux normes internationales. "Avec ces stades rénovés, je pense que nous allons bientôt passer à sept (7) stades homologués. Lorsque nous voulons changer les choses, il faut une volonté politique. Et à ce stade, le président de la Transition le général d'armée Assimi Goïta a déjà montré toute sa volonté politique à soutenir les sportifs, nous lui sommes très reconnaissants", a-t-il précisé.



Une visite guidée de différentes parties du stade rénové a mis fin à cette cérémonie de l'inauguration.



Mahamadou Traoré