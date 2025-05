Vérification financière de la gestion Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne :Des irrégularités financières s’élevant à plus de 46,32 millions de FCFA sur lesquelles 20,73 millions de FCFA ont été régularisés - abamako.com

Publié le lundi 5 mai 2025 | L'Inter de Bamako

La présente vérification porte sur la gestion de la Direction des Finances et du Matériel ((DFM) du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne au titre de l’exercice 2024 (du 1er juillet au 31 décembre). Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de dépenses. Les travaux de vérification ont porté sur l’évaluation du contrôle interne et les dépenses de fonctionnement et d’investissement effectuées sur le Budget d’État.Cette Mission de vérification a mis en exergue des irrégularités administratives et des irrégularités financières. Irrégularités administratives La Mission de vérification a constaté que la Secrétaire Particulière du Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne a exercé la fonction de Comptable public sans en avoir la qualité. Le Régisseur spécial d’avances n’a pas exigé la carte d’embarquement comme pièce justificative.Le Directeur des Finances et du Matériel a conclu des contrats ne comportant pas la date de notification. Elle ne respecte pas le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de Comptable.Le Régisseur spécial d’avances dispose de plus d’un compte bancaire. C’est pourquoi, la Mission a recommandé à la Secrétaire Particulière du Ministre d’arrêter d’exercer la fonction de Comptable public.Au Directeur des Finances et du Matériel (DFM), la Mission a demandé de veiller à la cessation de la fonction de Comptable de fait par la Secrétaire Particulière du Ministre; veiller au respect des mentions obligatoires des contrats; respecter le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de Comptable public et procéder à la fermeture du compte ad hoc de 2013.Enfin, le Régisseur spécial d’avances doit exiger la carte d’embarquement pour la justification des Missions à l’extérieur. Irrégularités financièresLa vérification a également relevé des irrégularités financières d’un montant total de 46 317 128 Francs CFA. Sur ce montant, 20 734 483 Francs CFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification. Ainsi, le montant total non régularisé s’élève à 25 582 645 Francs CFA.Cette irrégularité financière est relative au paiement de dépenses inéligibles sur la régie d’avances pour un montant de 25 582 645 Francs CFA.Ce fait relevé dans le rapport de vérification qui est susceptible de constituer une infraction à la Loi Pénale et à la législation budgétaire et financière a été dénoncé au Procureur de la République, chargé du Pôle National Économique et Financier et transmis au Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême.Ibrahim DIALLO/COM-BVG