Le projet aurifère de Kobada, à travers Toubani Resources et le gisement de lithium de Bougouni sont en passe de rafler la mise auprès des investisseurs, dont Kodal Minerals qui vient de finaliser auprès du Trésor public le paiement de 7,5 millions de dollars (43,5 milliards Cfa).



Quant au projet aurifère de Kobada, il est en négociation pour un prêt de 160 millions de dollars (93 060 708 000 Cfa) avec A2MP Investissements DMCC, filiale du groupe singapourien Eagle Eye Asset Holdings, pour financer le développement de son projet aurifère.



En 2024, Kodal Minerals et Hainan Mining ont signé un accord avec l’État pour sécuriser leurs opérations sur le projet de lithium de Bougouni. Cet engagement prévoyait un versement échelonné de 15 millions $ (8 724 712 400 Cfa), dont la seconde tranche devait initialement être réglée avant le 31 mars 2025.



Le Mercredi dernier, 30 avril, Kodal Minerals a annoncé avoir officialisé un prêt de 15 millions de dollars accordé par son partenaire chinois Hainan Mining, co-actionnaire de la mine. La moitié de cette somme (7,5 millions $) a été destinée à honorer le solde dû au Mali, lié à l’entrée d’Hainan dans ce projet initialement détenu par Kodal.





Le prêt, d’une maturité de 10 mois et assorti d’un taux annuel de 15%, a été octroyé par Hong Kong Xinmao Investment Co. Limited, filiale d’Hainan Mining. L’emprunteur, Kodal Mining UK Limited (coentreprise détenant 65% du gisement), remboursera la dette grâce aux revenus futurs générés par les exportations de lithium.



Le paiement clôture le protocole d’accord avec le Mali et ouvre la voie aux exportations, selon Bernard Aylward, PDG de Kodal Minerals, qui a souligné que : «L’équipe se concentre désormais sur l’obtention du permis d’exportation, dernière étape avant la vente du concentré de spodumène».



Un financement structuré pour accélérer le développement du projet



Quant à Toubani Resources, société minière active au Mali, elle a annoncé un partenariat stratégique avec A2MP Investissements DMCC, filiale du groupe singapourien Eagle Eye Asset Holdings, pour financer le développement de son projet aurifère Kobada. Un accord préliminaire a été signé pour un prêt de 160 millions de dollars (93 milliards Cfa) complété par une prise de participation dans le capital de Toubani.



Selon les termes de l’accord non contraignant, A2MP s’engage à fournir un prêt de 160 millions de dollars destiné à la construction de la mine. En contrepartie, Toubani émettra 63,2 millions (36 647 555 000 Cfa) de nouvelles actions ordinaires, accompagnées d’autant d’options d’achat, dans le cadre d’un placement privé prévu en juillet 2025. Cette opération, évaluée à 9,7 millions $ (5 641 712 300 Cfa), permettra à A2MP de détenir 18% du capital de la société. Des frais supplémentaires sont prévus, dont une commission de 1,65% sur le prêt, ainsi que la nomination de Gaurav Gupta, directeur d’A2MP, au conseil d’administration de Toubani Resources





L’objectif de Toubani est d’atteindre la décision finale d’investissement (FID) d’ici fin 2025 Le prêt singapourien, s’il est confirmé, jouera un rôle clé dans le respect de ce calendrier. Au-delà du financement, l’entrée d’A2MP dans le capital de Toubani apporte un soutien institutionnel et opérationnel majeur. Eagle Eye Asset Holdings, maison-mère d’A2MP, dispose d’une solide expérience dans le financement de projets miniers en Afrique.



L’étude de faisabilité publiée en octobre 2024, prévoit un investissement total de 216 millions de dollars (125 585 440 000 Cfa) pour Kobada, avec une durée de vie de 9,2 ans et une production cumulée de 1,49 million d’onces d’or (soit 42 tonnes brutes), équivalant à une moyenne annuelle de 162.000 onces.



Comme l'a déclaré Gaurav Gupta, directeur d’A2MP, nouveau membre du conseil d’administration de Toubani Resources, «notre ambition est d’accompagner Toubani dans la valorisation de Kobada, en mobilisant notre réseau local et nos relations avec les bailleurs de fonds africains, que ce soit en dette ou en capital».







Prochaines étapes : approbation des actionnaires et finalisation des permis



L’accord reste soumis à l’approbation des actionnaires de Toubani, dont le vote est prévu en juillet 2025. En parallèle, la société poursuit ses démarches pour finaliser l’étude d’impact environnemental (EIES) et obtenir les autorisations minières nécessaires auprès des autorités maliennes.



Si ce financement se concrétise, il marquera une étape décisive pour le projet Kobada, renforçant la position de Toubani dans le secteur aurifère ouest-africain, tout en consolidant l’attractivité du Mali comme destination minière.



À côté de l'attractivité de Bougouni, où, depuis son démarrage en février 2025, la mine de Lithium a déjà produit plus de 20.000 tonnes de concentré, stockées sur site en attendant leur acheminement vers la Chine via le port d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Kodal Minerals avait indiqué en avril que les premières livraisons pourraient intervenir d’ici le trimestre suivant. Le règlement des 7,5 millions de dollars à l'État malien marque une étape cruciale pour le projet Bougouni, désormais tourné vers l’exportation, tandis que le Mali compte davantage consolider et optimiser ses retombées économiques avec du contenu local pris en charge par un secteur minier en pleine expansion.



M. SANOGO