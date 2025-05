Journée mondiale de la liberté de la presse : Bandiougou Dante interpelle… - abamako.com

Publié le lundi 5 mai 2025 | L'aube

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai 2025 autour du thème «Informer dans un monde complexe : l’impact de l’intelligence artificielle sur les médias»,



El Hadj Bandiougou Dante, président de la faîtière Maison de la Presse, a interpellé les autorités, les professionnels du secteur et les partenaires internationaux sur les enjeux cruciaux auxquels fait face la presse malienne



Dans son discours, M. Dante a mis en lumière les défis grandissants du journalisme dans un contexte mondial marqué par des crises multiformes. «Les journalistes mettent leur vie en danger pour informer, que ce soit sur les terrains de conflit ou dans les batailles pour la démocratie», a-t-il déclaré, reprenant les mots du Secrétaire général des Nations Unies : «Sans liberté de la presse, il ne peut y avoir de liberté tout court».



Le Mali, loin d’être épargné, enregistre un recul de 5 places dans le classement 2025 de Reporters Sans Frontières (RSF), en raison des difficultés économiques qui frappent les médias et des pressions politiques persistantes. «Les organes de presse sont tiraillés entre leur devoir d’indépendance et la lutte pour leur survie financière», a dénoncé M. Dante, réclamant une intervention urgente des pouvoirs publics et une gestion plus transparente des financements.





La situation des journalistes reste alarmante, avec des cas inquiétants tels que les disparitions non résolues de Birama Touré, Hammadoun Niailibouly et Moussa Bana Dicko, ainsi que l’incarcération d’Alhousseiny Togo, directeur du Canard de la Venise, emprisonné depuis le 9 avril. «J’en appelle une nouvelle fois à la clémence de la justice malienne en faveur d’Alhousseiny Togo», a insisté le président de la Maison de la Presse.







Des lueurs d’espoir malgré les obstacles



Malgré ce sombre tableau, des avancées potentielles se dessinent. M. Dante a salué les promesses du Général Assimi Goïta, président de la Transition, concernant une révision des lois encadrant les médias. Par ailleurs, la Semaine Nationale de la Liberté de la Presse, organisée par la Maison de la Presse, sera marquée par deux initiatives clés :



Un forum des professionnels des médias, piloté par Mamoudou Bocoum, pour dresser un état des lieux du secteur.





La création d’un Fonds de Solidarité de la Presse, porté par Bassidiki Touré, destiné à consolider l’autonomie financière des médias.



Enfin, M. Dante a remercié les partenaires techniques, les organisations professionnelles et le gouvernement, tout en rendant hommage aux pionniers de la presse malienne et aux journalistes tombés dans l’exercice de leur métier. «La liberté de la presse n’est pas une option, c’est une condition sine qua non de la démocratie», a-t-il martelé, exhortant à une union des forces pour préserver ce droit essentiel.



Une commémoration placée sous le signe de la résistance, alors que les médias maliens continuent leur combat pour l'indépendance et la pérennité.



