C'est parti pour la 4e édition du Salon des Médias ! Publié le lundi 5 mai 2025 | Le challenger

La 4e édition du Salon des Médias est officiellement lancée sous le thème : « Le défi de l’information à l’ère des réseaux sociaux » ont annoncé organisateurs lors de la même cérémonie.



Prévu du 12 au 15 juin prochain, le Salon accueillera des participants venus de pays de la sous-région tels que le Burkina Faso, le Niger, le Maroc, la Côte d’Ivoire, la Guinée, Conakry, le Gabon, le Cameroun, le Togo etc. Le Sénégal sera l’invité d’honneur de cette édition.



Selon Issa Kaba Sidibé, président de la commission d’organisation, cette édition sera marquée par plusieurs innovations, telles que des tables- rondes, un concours de films documentaires à l’intention des journalistes et réalisateurs maliens. L’événement aura également cette année une orientation plus pratique avec des modules sur des outils concrets.



Réaffirmant l’engagement de la Maison de la presse à soutenir l’initiative Bandiougou Danté a encouragé les organisateurs à persévérer malgré les difficultés.



Alkaidi Touré, au nom de son ministère, a lui aussi exprimé la volonté du département de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration d’appuyer le Salon des Médias. Il a invité les organisateurs à lui faire parvenir une demande officielle afin que le soutien puisse être formalisé.



Rokia Coulibaly