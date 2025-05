Billet : Inhumanité ! - abamako.com

Billet : Inhumanité ! Publié le lundi 5 mai 2025 | Le challenger

Malgré des conditions climatiques extrêmement difficiles et une chaleur mortifère, ce sont des milliers d’êtres humains (oui, des humains avant d’être des migrants), qui ont été abandonnés en plein désert, sans eau ni vivre, condamnés à marcher des dizaines de kilomètres pour atteindre la frontière nigérienne.



Après les plus de 20 000 de l’année dernière, ce sont encore plus de 5 000 personnes, dont des femmes et des enfants, qui ont été expulsées, dans des conditions infra humaines, par les autorités algériennes.



De pauvres migrants souvent dépouillés de leurs maigres moyens, parfois battus, et quelques fois violées pour le cas des femmes, sans boussole et sans chaussures, qui doivent endurer le martyr en espérant pouvoir y survivre. Pays d’émigration par excellence, il y a en effet près de 2 millions d’algériens en France et qui contribuent à l’essor de l’économie nationale, l’Algérie est devenue allergique et semble étouffer par la présence de quelque 240 000 migrants africains.



Le pays a pourtant ratifié un certain nombre d’instruments internationaux relatifs à la protection des droits humains en général, à ceux des migrants et des réfugiés en particulier. Il convient de remarquer que l’Algérie n’a pas mis au point de politique migratoire qui englobe les différents volets des migrations. Alors qu’elle accueille, depuis de nombreuses années, un certain nombre de réfugiés, seules quelques dispositions légales leur sont consacrées.





Les engagements pris par l’Algérie en ratifiant la convention relative au statut des réfugiés ne sont pas repris dans un texte de loi précisant les droits des demandeurs d’asile qui puissent garantir leur protection. La législation algérienne portant sur l’entrée, le séjour et la circulation des étrangers dans le pays est restée inchangée de 1966 à 2008. Constituée de 52 articles, cette loi est assez sévère quant à la pénalisation de la migration irrégulière, autant pour le migrant que pour le trafiquant, le transporteur, l’employeur, les complices et le logeur. Victimes et coupables sont ainsi logés à la même enseigne.



L’organisation « Alarme Phone Sahara », qui vient en aide aux migrants dans le désert entre l’Algérie et le Niger, n’a eu de cesse de tirer la sonnette d’alarme. Les images que nous avons pu voir sur la RTN, la télévision publique du Niger, se passent de tout commentaire. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants avec des blessures ouvertes et invisibles qu’on a découvert, certains n’arrivant plus à marcher et d’autres faméliques, souffrant de faim et de soif. Des images indignes qui dénotent tout simplement de l’inhumanité de leurs responsables.



Salif SANOGO