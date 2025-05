Edito : ANTÉ A BANA ! - abamako.com

Edito : ANTÉ A BANA ! Publié le lundi 5 mai 2025 | L'Alternance

Vilipendée, dénigrée, diffamée, vouée aux gémonies depuis cinq ans , la classe politique malienne vient de prouver à la face du monde qu’elle est toujours vivante, qu’elle jouit encore de crédibilité et qu’ en dépit de la campagne haineuse orchestrée contre elle, sa capacité de mobilisation est restée intacte . En effet, par la grande mobilisation organisée ce samedi 3 mai 2025, elle a démontré à la face du monde qu’elle est et reste incontournable dans le jeu politique malien. Donnée pour morte et ensevelie, la classe politique malienne vient par cette mobilisation exceptionnelle, non seulement d’apporter un démenti cinglant à tous ses détracteurs mais aussi et surtout de prouver qu’elle était capable tel le Phoenix de renaître de ses cendres. Elle signe, après quelques années de tergiversations et de peur, son grand retour sur la scène politique. En effet, le samedi 3 mai 2025, malgré un soleil de plomb, en dépit des intimidations et bien que disposant d’une autorisation de tenir un meeting, les militants de la centaine de partis politiques se sont vus interdire l’accès du Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah, afin d’y tenir un meeting géant. La peur a-t-elle subitement changé de camp ? La réponse est sans nul doute oui, car nul ne pouvait imaginer qu’après avoir accordé une autorisation d’organiser un meeting que l’on puisse encore l’interdire sous prétexte d’éviter un affrontement entre deux camps rivaux, celui des partis politiques et le camp des partisans de la transition. La peur a d’autant plus changé de camp que les partisans de la transition qui avaient voulu saboter le meeting de ce samedi 3 mai ont été submergés par les opposants de la transition au point de réclamer le secours des forces de l’ordre. Ces dernières sensées protéger ceux qui avaient l’autorisation de tenir leur meeting, ont voulu jouer à l’équilibrisme en interdisant l’accès de la cour du palais de la Culture Amadou Hampaté Bah aux partis politiques.

La question que bon nombre d’observateurs de la scène politique malienne se posent est celle de savoir comment ceux qui, hier étaient considérés comme des parias, sont devenus subitement des dangers pour le régime au point de semer la panique au sommet de l’Etat. En interdisant l’accès du palais de la Culture aux militants des partis politiques afin d’exercer leurs droits constitutionnels, les autorités se sont rendues coupables d’une double violation, celle de la Constitution, bien entendu et la violation de la Charte des partis politiques toujours en vigueur, même si un projet de loi avait été pris en conseil des ministres aux fins d’abroger la dite charte. La classe politique, par cette grande mobilisation, a non seulement vaincu la peur, mais aussi et surtout reprend désormais sa place au centre du jeu politique malien. Il revient aux autorités de la transition de se le tenir pour dit ! Les partis politiques sont désormais vent debout, ils tiennent le bon bout et n’entendent plus s’arrêter en si bon chemin. Donc un dialogue démocratique et républicain est la seule issue qui s’impose pour éviter à notre Pays toute issue dramatique. Quant aux thuriféraires et autres laudateurs de la transition, les autorités doivent s’en éloigner et interdire toutes provocations de nature à mettre de l’huile sur le feu. Leur mobilisation du samedi 3 mai pour empêcher la tenue du meeting n’a pas été à la hauteur de celle du camp adverse et ne pouvait donc pas empêcher la tenue du meeting. Pour ceux qui savent analyser les évènements politiques, après cinq ans de gestion chaotique, le régime transitoire a perdu son aura, et surtout fait face désormais à une crise sociopolitique voir sécuritaire gravissime. Cette situation a fait voler en éclats la mince lueur d’espoir que des nombreux maliens avaient fondée sur la transition. Aujourd’hui la peur a changé de camp et le régime ne gère que par la peur. Aux maliens de comprendre désormais que

Quand un homme refuse, il dit NON !

Le 3 mai 2025 le Peuple Malien a dit NON !

Youssouf Sissoko