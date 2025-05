Révélations explosives: L’Algérie aurait détruit un drone malien pour "protéger" Iyad Ag Ghaly ? - abamako.com

News Politique Article Politique Révélations explosives: L’Algérie aurait détruit un drone malien pour "protéger" Iyad Ag Ghaly ? Publié le lundi 5 mai 2025 | L’Inter de Bamako

Amadou Koufa (à gauche) et Iyad Ag Ghali, deux chefs d’importants groupes terroristes au Mali.

Une allégation stupéfiante ébranle déjà les relations exécrables entre l'Algérie et le Mali. Selon des informations non confirmées mais circulant avec insistance dans certains milieux sécuritaires et sur les réseaux sociaux, le drone malien récemment détruit par l'Algérie près de la frontière l'aurait été dans le but de "protéger" Iyad AG Ghaly, figure emblématique du groupe terroriste Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).



Si ces informations venaient à être vérifiées, elles représenteraient un tournant dramatique dans la crise bilatérale et impliqueraient une complicité algérienne présumée avec l'un des leaders terroristes les plus recherchés du Sahel. Jusqu'à présent, les justifications officielles algériennes ont évoqué une violation de l'espace aérien et une menace à la sécurité nationale.Des Allégations Sensationnelles et un Silence Officiel AssourdissantAucune confirmation officielle n'a émané ni d'Alger ni de Bamako concernant cette motivation spécifique derrière la destruction du drone.



Cependant, la persistance de ces rumeurs soulève des interrogations légitimes. Comment un drone malien pourrait-il représenter une menace nécessitant une réponse aussi radicale si ce n'est en lien avec une opération sensible visant une figure de haut rang ?Iyad Ag Ghaly, un Touareg malien, est un vétéran de plusieurs rébellions et a fondé Ansar Dine, un groupe armé qui a joué un rôle majeur dans le conflit au Mali. Son alliance avec Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) au sein du Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) en fait une cible prioritaire pour les forces maliennes, les partenaires internationaux et potentiellement d'autres acteurs régionaux.Implications géopolitiques explosives



Si l'Algérie avait effectivement agi pour protéger Iyad Ag Ghaly, les implications géopolitiques seraient considérables:1. Rupture Totale avec le Mali:



Cela confirmerait les soupçons de Bamako quant à une attitude ambiguë d'Alger vis-à-vis des groupes armés opérant dans la région. Une rupture des relations diplomatiques semble inévitable.2. Crise Régionale Majeure:



Une telle action pourrait déstabiliser davantage le Sahel, envenimer les rivalités régionales et compromettre toute tentative de coopération en matière de lutte contre le terrorisme.3. Réactions Internationales Virulentes: Les partenaires internationaux du Mali, ainsi que les pays engagés dans la lutte contre le terrorisme, réagiraient probablement avec une vive indignation face à une telle collusion présumée.



4. Questions sur la Stratégie Algérienne: Cela soulèverait des questions fondamentales sur la stratégie d'Alger dans la région, ses alliances et ses objectifs réels concernant la sécurité au Sahel.



Nécessité cruciale de vérification et de transparenceIl est impératif de souligner que ces informations restent pour l'heure des allégations.



La prudence est de mise tant qu'aucune source officielle et crédible ne confirme ces faits. Cependant, la gravité de ces accusations exige une transparence totale de la part des gouvernements algérien et malien. Une enquête indépendante pourrait s'avérer nécessaire pour établir la vérité et éviter une escalade basée sur des rumeurs et des suspicions.En attente de développements et de clarificationsLa région retient son souffle face à ces allégations potentiellement incendiaires. Les prochaines déclarations officielles et les éventuelles preuves qui pourraient émerger seront cruciales pour comprendre les véritables motivations derrière la destruction du drone malien et les conséquences pour l'avenir des relations algéro-maliennes et la stabilité du Sahel. Lettre ouverte aux autorités de l’Algérie et du Mali Nous, citoyens algériens et maliens,● Préoccupés par la crise actuelle entre nos deux pays et les conséquences imprévisibles de toute action d’escalade dans ce conflit;● Soucieux de la préservation de la paix et le maintien d’une bonne relation entre nos deux pays;● Conscients de la sagesse des dirigeants de nos deux pays, l’Algérie et le Mali, unis par un destin commun, partageant une frontière de près de 1400 km et un espace géographique commun (le Sahel);● Convaincus que nos deux pays jouent un rôle crucial dans la stabilité du Sahel, où sont présents de nombreux groupes terroristes qui sévissent sur les populations locales et perturbent le commerce transfrontalier;● Sachant que les deux pays ont une expérience historique commune de lutte panafricaniste en faveur de la décolonisation et de l’indépendance;● Se remémorant l’appui inconditionnel et fraternel du Mali à l’Algérie durant sa guerre de libération, offrant non seulement un soutien politique et diplomatique à l’Algérie, mais permettant aussi aux forces combattantes algériennes de bénéficier de soutien logistique et de base arrière stratégique;● Reconnaissant que l’Algérie ait été souvent sollicitée en qualité de médiateur dans les conflits internes au Mali;● N’oubliant pas que, durant des années, la relation entre le Mali et l’Algérie s’est développée solidement sur une base de confiance mutuelle dans plusieurs secteurs comme, par exemple, l’éducation (formation de cadres maliens) ou l’économie (effacement de la dette du Mali).Prenons l’initiative d’adresser cette lettre aux autorités de l’Algérie et du Mali pour leur suggérer :● D’adopter un sens élevé de la retenue et de souscrire aux valeurs nobles du dialogue et de la diplomatie pour ne pas mettre en péril nos précieux acquis de bon voisinage;● De favoriser les mesures d’apaisement en vue d’atténuer la tension entre nos deux pays et d’éviter la détérioration des relations et l’escalade verbale dans les réseaux sociaux et sous toute autre forme;● De ne pas rompre avec nos valeurs communes héritées de nos traditions culturelles et religieuses;● De réaffirmer l’importance de nos liens historiques et géographiques;● De mobiliser toutes nos énergies pour le défi du développement de notre région et de la prospérité de nos peuples;● De poursuivre la coopération et de consolider la fraternité entre nos deux peuples.C’est l’heure où la sagesse devient un élément existentiel pour le bien-être, le développement et la sécurité de nos deux peuples.Fait le 25 avril 2025Signataires algériens1. Ahmed Bensaada, Docteur en physique, auteur et analyste politique2. Olivier Fanon;3. Karim El Ghazi, Architecte, Expert judiciaire, membre du Conseil de l’ordre des architectes algériens;4. Aziz Chaib, Consultant international;5. Aomar Hadjadj, Professeur des universités;6. Redouane Hamza, Docteur en physique;7. Yazid Ben Hounet, Anthropologue;8. Samir Taleb Bendiab, Entrepreneur dans le domaine de l’électronique;9. Boualem Snaoui, Militant panafricaniste et anticolonial;10. Lamine Kadi, Universitaire et consultant international;11. Sid Ahmed Chawki Lamara, Professeur des universités;12. Hacène Fouchal, Professeur des universités. Signataires maliens1. Boubacar Touré, Juriste;2. Souleymane Diarra, Économiste;3. Abdoulaye Diarra, Analyste en intelligence d’affaires et artificielle;4. Mamadou Lamine Doumbia, Professeur;5. Lassine Papa Traoré, Maîtrise science de la gestion en biodiversité;6. Madame Ramata Sanogo, Économiste;7. Soumaila Coulibaly, Analyste financier;8. Kalifa Goïta, Administrateur civil;9. Sory Ibrahim Diabaté, Consultant en environnement et développement;10. Massa Kanté, Président Initiative et Action pour le Mali;11. Ibrahima Sidibé-Pommier, Politologue;12. Madame Aicha Ndiaye, Enseignante.