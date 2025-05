’Molobalini’’ : La solution devenue le problème ? - abamako.com

Publié le mardi 6 mai 2025 | Le challenger

’Molobalini’’ est un mot bamanan qui pourrait signifier en français ‘’un sans scrupule’’. Pourquoi désigne-t-il ce collecteur construit pour drainer au fleuve les eaux usées des quartiers de la Commune I mais devenu source d’ennuis pour ses populations ?



Soutenus par les notabilités et la Mairie, les jeunes de la Commune ont organisé une conférence de presse le samedi 25 avril 2025 pour interpeler les autorités.



Les populations de la Commune I ne décolèrent pas. Contre qui ? Le collecteur, qui draine au fleuve les eaux usées des quartiers de la Commune I - Banconi, Djélibougou, Doumanzana, Nafadji - est devenu un facteur d’inondations à chaque hivernage. Les populations de ces quartiers invoquent la vétusté de l’ouvrage et les constructions anarchiques le long de la servitude…en plus des ordures.



«Beaucoup de maisons anarchiques construites dans les servitudes appartiennent aux nantis. Ce sont des titres fonciers et c’est l’Etat qui les donnes à travers le Service des Domaines et non la Mairie » déclare Timoté Dacko, Conseiller en Commune I. La responsabilité est partagée, selon Karamoko Soumounou, Contrôleur des impôts à la retraite. «Nous habitants, avons toutes les difficultés. Nos vivres et autres biens sont emportés chaque année par l’eau. Le lotissement date de l’époque de Modibo Kéita. Sous le régime de Moussa Traoré, il n’y avait pas de problèmes car il n’y avait aucune maison dans ces endroits. Les problèmes ont commencé à survenir récemment avec le peuplement et surtout le mauvais comportement des habitants qui déversent leur ordures et, aussi ceux qui donnent les parcelles sur les servitudes pour que les gens s’y installent ».





Il y’a une distance de 25 mètres à respecter entre une construction et une servitude selon les règles d’urbanisation. Une distance que beaucoup de riverains ne respectent pas malheureusement. Pour faire en sorte que les servitudes à l’image de celles du collecteur ‘’Molobalini’’ ne soient l’objet de prédations, le sexagénaire a une idée. «Il faut planter des arbres le long de la rivière, installer des bancs et en faire un espace vert pour les célébrations de mariages».



Toutefois, «c’est aux autorités de prendre leurs responsabilités » tempère-t-il. Et, pour éviter le pire pendant l’hivernage à venir, l’élu municipal préconise. «Il faut appliquer la loi, sanctionner les fauteurs. Ceux qui sont responsables de l’occupation des servitudes sont connus, il faut les sanctionner» a déclaré Timoté Dacko.



Problème récurrent et écœurant



Le collecteur ‘’Molobalini’’ a besoin d’entretien, d’être débarrassé de ses tas d’ordures. Ses matériaux vétustes doivent être remplacés et les constructions anarchiques démolies, le collecteur devant drainer les eaux jusqu’au fleuve, s’irrite Mody Berethé, président de l’association des riverains de la cité SOMAPIM (Société Malienne de Promotion Immobilière). Encore que ce n’est pas tout déplore-t-il. Car, en plus des constructions anarchiques des entrepôts et magasins de part et d’autres, le collecteur est traversé par une ancienne voie ferrée qui rend difficile l’écoulement de l’eau de pluie. « On est sorti plusieurs fois pour faire cas de la situation, on espère que c’est la dernière fois que nous sortons »



Voilà la situation de ‘’Molobalini’’. D’aucuns agissent comme bon leur semble pour protéger leurs propres intérêts au détriment de l’environnement, de la santé publique et la sécurité du voisinage. Les résidents affectés veulent aussi bien vivre dans leur demeure, et même les morts veulent se reposer en paix. Car l’inondation n’épargne rien, même pas le cimetière de Sotuba.



Ousmane Tangara