Mossadeck Bally, Président du CNPM : «Le travail est le moteur du progrès» Publié le mardi 6 mai 2025 | Le challenger

Le Président du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) Mossadeck Bally, a publié un message sur ses pages à l’occasion de la Journée international du travail



Selon le premier responsable du patronat du Mali, «le travail est le socle invisible sur lequel reposent les grandes transformations. Chaque projet ambitieux, chaque entreprise durable, chaque progrès réel commence par des hommes et des femmes qui choisissent de bâtir, avec passion et détermination».



Mossadeck Bally a rappelé que «le développement de l'Afrique passe par la valorisation de chaque talent, l'encouragement de chaque initiative et la reconnaissance du travail bien fait… Continuons à investir dans notre capital humain, car c'est lui qui portera les ambitions d'une Afrique forte, innovante et prospère ». Le travail, selon lui, est le moteur du progrès.