Le nouveau pape sera connu à partir du 7 mai : découvrez les candidats Publié le mardi 6 mai 2025 | BBC

Le conclave, un vote des cardinaux de l'Église catholique pour élire un nouveau pape, débutera le 7 mai.



La réunion à huis clos se déroule dans la chapelle Sixtine et 135 cardinaux sont autorisés à y assister.



On ne sait pas combien de temps il faudra pour élire le prochain pape, mais les deux conclaves précédents, tenus en 2005 et 2013, n'ont duré que deux jours.



En règle générale, le conclave commence entre 15 et 20 jours après le décès du pontife précédent.