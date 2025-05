Audience à Koulouba : Le chef de l’État reçoit la ministre congolaise chargée des Affaires sociales - abamako.com

Audience à Koulouba : Le chef de l'État reçoit la ministre congolaise chargée des Affaires sociales Publié le mardi 6 mai 2025 | L'Essor

En fin de visite de partage d’expériences dans notre pays, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire du Congo, Mme Irène Marie Cécile MBoukou Kimbatsa, a été reçue hier par le Président de la Transition



S’inspirer des mécanismes maliens en matière de politique sociale, de solidarité, d’économie sociale et solidaire, ainsi que d’assistance humanitaire, tel était l’objectif de la visite de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire de la République du Congo au Mali. Après une semaine d’intenses travaux et d’échanges avec son homologue du Mali chargée de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badialo Touré, Mme Irène Marie Cécile MBoukou Kimbatsa a été reçue, hier



à Koulouba, par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. L’audience s’est déroulée en présence de la ministre Assa Badiallo Touré.









À la fin de la rencontre, la ministre congolaise a confié avoir transmis au Chef de l’État, les salutations de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou N’Guessou. En retour, le Général d’armée Assimi Goïta l’a chargée de transmettre ses salutations au Président Dénis Sassou N’Guessou.



«Nous avons expliqué à monsieur le Président le déroulement et les résultats de notre mission au Mali, dans le cadre du partage d’expériences entre pays africains. Nous repartons satisfaits des échanges fructueux que nous avons eus, tant sur les plans institutionnel que pratique», a déclaré la ministre congolaise, ajoutant que sa d



élégation a bénéficié d’un accueil et d’un accompagnement de qualité de la part de la ministre de la Santé et du Développement social et de ses collaborateurs.



«Elle nous a ouvert les portes de son ministère et des directions qui y sont attach



ées. Ce que nous avons vu au Mali nous a particulièrement inspirés, notamment la gestion sanitaire communautaire à travers les mutuelles de santé, qui permettent une prise en charge à moindre coût des populations vulnérables. Ce modèle mérite d’être expérimenté dans notre pays», a relevé Mme Irène Marie Cécile MBoukou Kimbatsa.



L’hôte du jour ajoutera que dans le cadre de l’assistance humanitaire, son homologue du Mali a conduit une visite de terrain dans un camp des déplacés internes. «Nous avons vu ce qui se passe ici, puisque nous avons aussi des r



éfugiés chez nous, en particulier ceux venus de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo», a-t-elle signalé.



À propos de la gestion sanitaire économique dans notre pays, Irène Marie Cécile MBoukou Kimbatsa s’est dite séduite de l’existence des centres communautaires qui vont dans le sens de secours aux populations vulnérables. Elle envisage donc d’expérimenter le cas malien au Congo.



Oumar DIAKITE