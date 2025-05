Une délégation d’officiers militaires africains en visite en Chine - abamako.com

Publié le mardi 6 mai 2025

Une délégation de près de 100 officiers militaires africains jeunes ou d'âge mûr a commencé sa visite en Chine mardi, à l'invitation du ministère chinois de la Défense nationale.

Représentant plus de 40 nations africaines, dont l'Egypte, le Mozambique, la Tanzanie et le Kenya, la délégation entame une tournée qui comprendra Beijing, Changsha, Shaoshan et plusieurs autres lieux pour des échanges et qui se terminera le 15 mai.

Selon le ministère, cette visite, la quatrième du genre, vise à traduire en actions tangibles les accords conclus lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine et à approfondir l'amitié traditionnelle entre les forces militaires chinoises et africaines.

En outre, l'initiative vise à renforcer la compréhension mutuelle entre les officiers militaires des régions concernées et à contribuer à la création d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique en tout temps dans la nouvelle ère.