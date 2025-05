Coalition des Forces Juvéniles pour le Renouveau : La rupture consommée au sommet - abamako.com

Coalition des Forces Juvéniles pour le Renouveau : La rupture consommée au sommet
Publié le mardi 6 mai 2025 | Le témoin

L'entité conduite par Evelyne Jacques subit des secousses avec les divergences autour de la suite à donner à la transition. Triste situation qui a conduit au départ de Moctar Ousmane SY, désormais numéro 2 sortant du COFOR.



Suite aux recommandations émises par les forces vives, le divorce a pris forme. La dissolution des partis politiques et plusieurs ruptures mise en avant sur l'arène partisane étaient de trop pour celui qui dirige le mouvement politique Génération Engagée. Dans ses canaux officiels, Moctar Ousmane SY a totalement dit NON aux orientations désormais confinée dans un projet de loi gouvernemental.



Une posture qui provoqua des interpellations de dame Evelyne au sujet de la récente déclaration du 1er vice-président de la COFOR concernant cette actualité politique qui divise la société. Si elle a rappelé que son organisation est apolitique, le coup était déjà parti. Assumant ses responsabilités, elle se désolidarisera des prises de position de son adjoint. Au fond du derby, il faut noter qu'Evelyne Jacques est favorable à la transition : c'est pour éviter toute déstabilisation et impliquer les jeunes au processus électoral afin de jouer pleinement leur partition.



Au final, le Mouvement « Génération Engagée », par la voix de son Président dont la famille aura mené pareil combat dans les années 90 a officiellement notifié son retrait de la coalition juvénile. Moctar Ousmane SY démissionne du poste de 1er vice-président de la COFOR-Mali. La Présidente a pris acte de cette décision et l'a acceptée avec respect, conformément aux principes de liberté et d'engagement prévus aux règlements.



Ce triste épisode met à nu la division entre d'importants acteurs de la jeunesse dont les prétentions politiques ont mis à mal l'union affichée ces deux dernières années. Puisse Dieu donner la bonne compréhension aux tendances Juvéniles pour un Mali réconcilié avec lui même



I. KEÏTA