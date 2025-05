La Politique nationale de migration 10 après d’épreuves : Vers une relecture sans complaisance - abamako.com

Le ministre des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a lancé le 2 mai, dans à l’hôtel Maeva, le processus de relecture de la Politique nationale de migration (Ponam) et son plan d'action.



C’était en présence des représentants de l’union Européenne, Thomas Eckert, de l’Organisation Internationale de la Migration (OIM), Seydou Aboubacar, de la Commission des Affaires étrangères/ Maliens de l’Extérieur du Conseil National de Transition (CNT) et d’autres hautes personnalités et acteurs dont les ambassadeurs du Maroc, de l’Espagne de l’Italie, du Burkina et du Niger ainsi que le président du Haut conseil des Maliens de l'extérieur (HCME), Habib Sylla.



Faisant le point de la situation migratoire, Abdoulaye Keita, chargé des questions migratoires au département, s’est tout d’abord réjoui de l’engagement de la diaspora malienne estimé à 6 millions de personnes, dans le processus du Malikura et du développement économique du Mali. Et si l’objectif de la relecture consiste à adapter la politique malienne aux nouvelles réalités mondiales comme la gestion de la migration illégale et de relever les défis, la nouvelle politique, à ses yeux, sera en phase avec les textes Mali et de l’Union Africaine en matière migration. Et selon Seydou Aboubacar de soutenir que l’organisation, comme en 2014, sera aux côtés du gouvernement malien dans la protection des Maliens en situation de détresse. Et tenez-vous bien. Selon ses explications, l’OIM en partenariat avec les autorités maliennes et ses partenaires, a contribué au retour et à l’installation de 44 000 personnes depuis 2017. Il s’est dit par ailleurs optimiste que cette relecture aboutira à des solutions aux problèmes urgents liés à la migration qui, selon ses explications, est un facteur de développement et de lutte contre la pauvreté.



Et si l’Union Européenne devrait apporter sa pierre à l’édifice, ça sera au prix d’une relecture sans complaisance afin d’éviter les tragédies humaines. C’est du moins ce qu’a soutenu son représentant, Thomas Eckert.



La Ponam repose sur une vision claire : placer la migration au cœur du développement du



Mali, tout en assurant la protection et la sécurité des migrants et en préservant leur dignité à toutes les étapes de leur parcours. Plus qu'un document stratégique, elle est l'expression d'une volonté souveraine de faire face aux réalités de notre époque avec responsabilité et solidarité.



Après 10 ans d’épreuves, l'heure est venue de remettre l'ouvrage sur le métier, selon Mossa Ag Attaher. Cette relecture, selon lui, va permettre de faire face aux nouveaux défis migratoires, notamment par l’intégration des effets croissants des crises sécuritaires, des changements climatiques, des problématiques de santé des migrants, ainsi que des enjeux liés au genre, tout capitalisant l'expérience acquise tout au long d'une décennie. La révision, rassure le ministre, consistera à aligner la Ponam sur les nouveaux cadres nationaux et internationaux de gouvernance migratoire, notamment la vision stratégique «Mali kura netaasira ka ben san 2063» et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable (2024-2033). Elle permettra également d'intégrer les dynamiques de la géopolitique internationale actuelle des migrations, dans un contexte mondial en constante évolution.



Amidou Keita