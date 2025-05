Le rebelle Armel Sayo remis aux autorités centrafricaines - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Le rebelle Armel Sayo remis aux autorités centrafricaines Publié le mardi 6 mai 2025 | Autre presse

© Autre presse par DR

Armel Sayo

Tweet



Le chef rebelle Armel Sayo, arrêté au Cameroun en janvier 2025, a été extradé vers la République centrafricaine (RCA) le 5 mai 2025. L’arrestation et l’extradition d’Armel Sayo marquent un tournant décisif dans la lutte contre l’impunité et la criminalité en RCA.



En tant qu’ancien ministre et chef du groupe armé le Comité Militaire pour le Salut et le Redressement du Peuple (CMSRP), son retour devant les autorités judiciaires pourrait avoir des impacts significatifs sur le climat sécuritaire et la dynamique politique du pays.



Armel Sayo fait l’objet d’une série d’accusations graves devant la justice de la République centrafricaine. Sayo avait pour objectif de renverser le président Faustin-Archange Touadera et son régime par la force armée. Les autorités judiciaires seront chargées de mener une enquête rigoureuse et transparente afin de garantir que justice soit rendue.



Les enquêteurs camerounais ont exhumé des preuves accablantes : correspondances, contrats de financement et même des plans de gouvernement post-putsch.



Les investigations révèlent aussi les noms de Michael Gros, ancien militaire français, et de Jacqueline Randon, juriste, impliqués dans le soutien au CMSPR. Ces éléments relancent les accusations récurrentes d’ingérence française en RCA, malgré les dénégations officielles de Paris. Cette affaire rappelle étrangement le cas de Martin Joseph Figueira, détenu en mai 2024 pour soutien à des groupes armés. La Centrafrique, meurtrie par des années de conflits, semble toujours en proie aux manœuvres d’acteurs étrangers.



L’arrestation, qui intervient après plusieurs mois de cavale de Sayo au Cameroun, souligne également les efforts déployés pour traduire en justice les individus recherchés, ce qui pourrait encourager d’autres pays de la région à renforcer leurs initiatives de coopération.