Bandjougou Danté lors de la journée de la Presse : « Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté » Publié le mardi 6 mai 2025 | Le témoin

 l’instar de tous les pays, le Mali a commémoré la 32ème édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2025, par des retrouvailles d’hommes et femmes de médias autour du thème « Informer dans un monde complexe : l’impact de l’intelligence artificielle sur la liberté de la Presse et les médias ».



Ce thème, selon le Président de la Maison de la Presse, traduit la complexité et la délicatesse du travail des médias dans un monde extrêmement compliqué. Selon Bandiougou Danté, en effet, malgré la situation politique, sociale, diplomatique, économique et environnementale compliquée du monde, qui menace la paix et la sécurité collectives au passage, « les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter d’informer le monde sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie ». Et le président de la faîtière des médias d’insister sur la nécessité pour le gouvernement de respecter ses engagements en faveur de la liberté de la Presse, tout en attirant l’attention des professionnels de médias sur les questions relatives à la liberté de la Presse et à l’éthique professionnelle.



Et, tout en déplorant la place du Mali dans le classement de Reporters Sans Frontières, le porte-voix de la Presse malienne a rappelé ces deux déclarations du secrétaire général des nations unies « Sans liberté de la presse, nous n’aurons aucune liberté » ; « La liberté de la presse n’est pas un choix, c’est une nécessité », qui selon ses explications, par-delà de marquer les esprits, encouragent dans le combat noble de lutte pour la liberté de la Presse et la liberté d’expression.



«Nous ne cesserons jamais de rappeler jusqu’à satisfaction les cas d’enlèvement, d’assassinat et il faut l’ajouter désormais d’emprisonnements enregistrés », a-t-il martelé, allusion faite aux disparitions de Birama Touré, de Hammadoun Niailibouly et de Moussa Bana Dicko. Sur le cas Alhousseiny Togo, Directeur de publication du Canard de la Venise placé sous mandat de dépôt le 9 avril dernier, il a préféré demander la clémence de la justice malienne pour sa libération. Le président de la Maison de la Presse a également plaidé auprès des hommes de médias pour l’interpellation des autorités sur la relecture des textes régissant le cadre juridique des organes médiatiques maliens.



Amidou Keita