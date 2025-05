Projet de loi dabrogation de la Charte des partis politiques et statut de l’opposition politique : Début des écoutes au CNT hier - abamako.com

Projet de loi dabrogation de la Charte des partis politiques et statut de l'opposition politique : Début des écoutes au CNT hier Publié le mercredi 7 mai 2025 | Nouvel Horizon

La plénière décisive programmée pour le lundi prochain



Sur le Rapport du ministre délé-gué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes Politiques et du Soutien au Processus Electoral, le Conseil des ministres, en sa Ses-sion ordinaire du mercredi 30 avril 2025, a adopté un Projet de Loi portant abrogation de la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques et de la Loi n°2015-007 du 04 mars 2015 portant Statut de l’opposition politique. Cette décision intervenue à l’issue des recommandations formulées lors de la consultation des Forces Vives de la Nation et des Maliens Établis à l’Extérieur, a créé une forte tension politique dans le pays. Comme toutes Lois ordinaires, ce Projet de Loi d’abrogation va suivre le circuit normal avant son adop-tion finale (ou pas).



