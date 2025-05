Secteur des transports : L’Etat malien prend une importante décision à l’endroit des véhicules sénégalais - abamako.com

Secteur des transports : L'Etat malien prend une importante décision à l'endroit des véhicules sénégalais Publié le mercredi 7 mai 2025 | Nouveau Reveil

Très bonne nouvelle pour les camions hors normes et hors gabarit sénégalais au Mali. Le général Assimi Goïta vient de prendre une importante décision en leur faveur.



· En effet, les autorités maliennes avaient formellement interdit la circulation sur leur territoire, des gros porteurs hors normes et hors gabarit conformément au règlement 14 de l’UEMOA.



· Face à cette décision des autorités maliennes appliquées depuis le 1er avril 2025, des camions hors normes et hors gabarit en provenance ou à destination du Sénégal se sont vus retenus aux frontières pour certains et sur le territoire malien pour d’autres.



· Face à cette situation, les autorités sénégalaises ont entrepris des démarches afin de décanter les choses.



· Ainsi, grâce à ces démarches diplomatiques de Dakar, les autorités maliennes ont décidé de revoir leur position notamment à l’endroit des camions hors normes et hors gabarit sénégalais.



· À cet effet, sur instruction du général Assimi Goïta, Bamako a accordé une dérogation temporaire de 15 jours à ces gros porteurs sénégalais. La décision a été rendue publique par un communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal.



· Selon ledit communiqué, cette dérogation temporaire de 15 jours couvre la période du 29 avril au 13 mai 2025.



· Le ministère sénégalais des Infrastructures et des Transports a fait savoir que pendant cette période, les véhicules concernés pourront transiter sous escorte douanière.



· Toutefois, les autorités sénégalaises ont été claires : passé ce délai, tout camion non conforme sera simplement et purement interdit de circulation sur le sol malien.



· « Le Ministère invite tous les transporteurs et opérateurs à respecter strictement cette période de tolérance, au-delà de laquelle aucun véhicule hors normes ou hors gabarit ne sera autorisé à circuler sur le territoire malien », peut-on lire dans le communiqué.



· « Le Ministère rappelle à tous les acteurs leur responsabilité dans le respect des réglementations des pays partenaires, et les exhorte à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout incident futur», a ajouté la note ministérielle.



· Mariam Konaré