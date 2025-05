Fourniture d’électricité au Mali : • La SOGEM demande à EDM-SA de lui payer une dette de plus de 54 milliards F CFA - abamako.com

News Société Article Société Fourniture d’électricité au Mali : • La SOGEM demande à EDM-SA de lui payer une dette de plus de 54 milliards F CFA Publié le mercredi 7 mai 2025 | Nouveau Reveil

Fourniture d`électricité : la Société Énergie du Mali-SA (EDM-SA) annonce des perturbations à Bamako, les raisons

La problématique de l'énergie au Mali ne finit pas de surprendre. La société EDM-SA (Énergie du Mali) est au centre de cette problématique.

7 Mai 2025 - 09:43

· Après les épisodes de vol et détournement de carburant destiné à alimenter les groupes électrogènes et l’achat de nouveaux groupes électrogènes qui a tourné au vinaigre, voilà qu'un autre épisode vient s'inviter dans le débat, le défaut de paiement pour l'entretien des installations de l'organisation commune ayant créé la Société de gestion de l'énergie de Manantali ( SOGEM).



· Au moment où les populations avaient commencé à booster leur espoir sur la société EDM-SA qui a fourni des efforts considérables dans l'amélioration de la fourniture d'électricité, un autre problème surgit. Comme pour dire que " La fourmi ne peut pas abandonner ses habitudes" (proverbe bambara qui signifie que les habitudes ont la vie dure). En effet, une correspondance de la société de gestion de l'énergie de Manantali (SOGEM) adressée à EDM-SA fait ressortir une situation catastrophique qui dépasse l'entendement.



· Que dit la correspondance ?



· Dans une lettre n°00199-DG-SG-DF-SOGEM datée du 25 avril 2025, la SOGEM invite la société EDM-SA de s'acquitter d'une dette de plus de 54 milliards F CFA

Le ton de la lettre prouve à suffisance que la SOGEM n'est pas du tout contente du comportement de la société EDM-SA. Le directeur général mauritanien de la SOGEM, Mohamed Mahmoud Ould Sidi Elimine, rappelle que ce sont des centaines de milliards de F CFA de crédit que les États membres de l'OMVS ont contracté pour les installations actuelles. Il souligne que la société EDM-SA est un partenaire, un client et un collègue de la SOGEM. Il souligne aussi le danger encouru si la société EDM-SA ne s'acquitte pas de cette somme relative à l'entretien des installations. Et de poursuivre qu'il ne voudrait pas que l'histoire indexe EDM-SA dans une issue funeste. " Cela ne doit plus attendre", " Cela ne peut plus attendre ", s'exprime le Directeur général de la SOGEM. Il poursuit en disant que c'est une question de vie et de mort

pour les installations et la SOGEM.



· En conclusion, il en appelle à la conscience de la Société EDM-SA pour que les paiements en tout ou en partie soient faits de toute urgence.



· Il faut signaler que la Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) a été créée en 1997 par les Etats Membres de l’OMVS à savoir le Mali, la Mauritanie et le Sénégal pour la réalisation du Projet Energie de Manantali. Par la suite, elle est devenue un outil stratégique pour impulser le développement du secteur Energie des Etats membres par la création d’infrastructures du programme global de l’OMVS. La SOGEM exploite actuellement, par l’intermédiaire de sa filiale, la Société d’Exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF-SA), 3 grands ouvrages majeurs à savoir les Complexes Hydroélectriques de Manantali, de Félou et de Gouina ainsi qu’un réseau de Transport Haute Tension pour l’évacuation de l’Energie produite.



Jean Pierre James