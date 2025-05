Politique: le Gouvernement de Transition suspend les activités des partis politiques - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique: le Gouvernement de Transition suspend les activités des partis politiques Publié le mercredi 7 mai 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Réunion hebdomadaire entre le Gouvernement et les acteurs de l`assainissement

Bamako, le 14 décembre 2022. Le ministre de l`administration territoriale et de la décentralisation a présidé dans la salle de conférence de son département, la réunion hebdomadaire entre le Gouvernement et les acteurs de l`assainissement; réunion consacrée à la problématique de l`assainissement du district de Bamako. Tweet

Le gouvernement de transition du Mali a pris une décision historique en suspendant, jusqu’à nouvel ordre, les activités de tous les partis politiques sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure a été annoncée par le Décret N°2025-0318/PT-RM, signé par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOITA, et publié ce jour



Décret N°2025-0318/PT-RM du 07 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques



Le président de la Transition, Chef de l’Etat ,



Vu la Constitution;



Vu la Charte de la Transition;



Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition:



Vu la Loi n°66-6/AN-RM du 02 mars 1966, modifiée, portant règlementation des assignations à résidence, des mesures d’éloignement et d’expulsion;



Vu la Loi n°04-038 du 05 août 2004, modifiée, relative aux associations



Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale:



Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée, portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire,



Vu l’Ordonnance n°36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion



Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre,



Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement,



Vu le Décret n°2025-0070/PT-RM du 03 février 2025 fixant les intérims des membres du Gouvernement,



STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,



DECRETE:



Article ler: Sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, pour raison d’ordre public, les activités des partis politiques sur toute l’étendue du territoire national



La mesure de suspension s’applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toutes autres organisations se réclamant d’un caractère politique



Article 2: Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.



Bamako, le 07 mai 2025



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat. Général d’Armée Assimi GOITA



Le Premier ministre, Général de Division Abdoulave MAIGA



Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation,



Général de Division Abdoulave MAIGA



Le ministre de la Défense et des anciens Combattants, Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA



Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE



Le ministre de la Défense et des anciens Combattants, ministre de la Sécurité et de la Protection civile par intérim, Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA



Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral, Mamani NASSIRE