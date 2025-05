Compétitions Africaines : L’Ufoa-A forme ses hommes de terrain dont quatre Maliens - abamako.com

News Sport Article Sport Compétitions Africaines : L’Ufoa-A forme ses hommes de terrain dont quatre Maliens Publié le mercredi 7 mai 2025 | Mali Tribune

L'Union des fédérations ouest-africaines de football, Zone-A (UFOA-A) a organisé une session de formation à l’attention des Commissaires de match et Coordinateurs généraux de ses Associations membres. Membre de la zone Ufoa-A, la Fédération malienne de football (Fémafoot) était représentée à cet atelier par Abdoulaye Konaté « Broulaye » et Mohamed Diané pour le compte des Commissaires de match. Aminata Sogodogo et Mady Diallo en qualité de Coordinateurs généraux.



Ce sont les 28 et 29 avril 2025 que la session de formation s’est tenue à Banjul (Gambie). Elle s’inscrivait dans le cadre du renforcement des capacités de terrain afin d’harmoniser la gestion des compétitions, a indiqué la Fe2mafoot. Selon l’Ufoa-A, ledit atelier constitue un tournant clé pour l’harmonisation des pratiques au sein de la zone. « Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique visant à renforcer les compétences des officiels responsables de la gestion des compétitions de l'ufoa-A a permis aux participants d’appréhender les rôles, les missions et les responsabilités du Coordonnateur Général et du Commissaire de match ; mais surtout de se familiariser avec les bonnes pratiques de management concerté des compétitions. Grâce à des sessions interactives et des discussions approfondies, les participants ont eu l'occasion d'améliorer leurs connaissances et de partager des pratiques exemplaires », a expliqué l’instance organisatrice de la session dont les initiateurs ont invité les participants à partager avec leurs collègues les connaissances apprises lors de cet atelier pour une meilleure organisation du football au niveau des Associations membres. « Dans leurs interventions respectives, Mme Meriem Tall de la Mauritanie, représentant des participants ; Abdoulaye Cissé, Manager des Compétitions de l’ufoa-A et expert ; Mapathé Gaye, directeur exécutif de l’Ufoa-A ; Bakary Jammeh, Vice-président de la Fédération Gambienne de Football et Lamin Kaba Bajo, Président du Comité exécutif de l’UFOA-A ont unanimement salué la tenue de cet atelier qui concourt à harmoniser la gestion des compétitions au sein de notre Union Zonale », peut-on lire dans un compte-rendu publié par les communicateurs de l’Ufoa-A.







Moussa Bangaly