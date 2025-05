APEJ : Les stagiaires du 14e contingent en place - abamako.com

Publié le mercredi 7 mai 2025 | Mali Tribune

La direction des ressources humaines du secteur de la jeunesse, de l’emploi des sports et de la culture a organisé, vendredi 2 mai 2025, une cérémonie d’accueil des stagiaires de l’Apej affectés aux départements ministériels de son ressort.



Au cours de cette rencontre, le directeur sectoriel des ressources humaines, Bakary Doumbia, a abordé l’ensemble des contours stratégiques et pratiques du déroulement du stage et prodigué un train de conseils utiles pour sa réussite.



Les jeunes stagiaires ont été entretenus et édifiés sur l’historique et l’organisation du programme pour l’exercice 2025 avec l’appui politique constant et exceptionnel des plus hautes autorités.



L’occasion a été donnée aux stagiaires de poser des questions sur l’ensemble de leurs centres d’intérêts et préoccupations spécifiques. Le 14e contingent qui devrait compter 500 postes sur l’ensemble du territoire national a été porté à 2500.



Casimir Sangala



(Cicom Apej)