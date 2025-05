Lettre à grand-père : Allons au dialogue ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lettre à grand-père : Allons au dialogue ! Publié le mercredi 7 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

Oui cher grand-père, allons au dialogue. Allons sous l'arbre de la palabre et des grandes discussions. Allons à la compréhension mutuelle. Allons au dialogue et à la discussion.



Oui grand-père, allons parler pour qu'ensemble, nous puissions prendre des décisions. Tirons des leçons de l'histoire. Servons-nous de l'histoire. Faisons de l'histoire notre boussole et notre repère. Un repère pour ne pas refaire des erreurs anciennes.

Oui cher grand-père! Allons au dialogue, allons au débat. Allons à la confrontation d'idées. Débattons, discutons mais en mettant le Mali au centre. En mettant le Mali au beau milieu de nos cœurs.

Aucune question de 5 ans renouvelables ni de statut juridique par effraction. Aucune question obligatoire d'élections. Ecartons les deux plus grands objectifs cachés des uns et des autres. "Je viens au pouvoir" et "je reste au pouvoir". Mais avec un seul et unique objectif : le Mali.

Beaucoup de dirigeants sont passés ici. D'aucuns avaient pensé que le Mali était leur propriété privée. Ils ont tué, torturé et massacré pour cela. Mais après, ils ont laissé le Mali et sont partis sans le Mali. Hélas ! S'ils savaient que le pouvoir est éphémère.

On a vu aussi beaucoup de leaders politiques, charismatiques mais dont le destin n'a jamais voulu amener à Koulouba. Des hommes légitimes, morts avant les élections qu'ils attendaient. Mais aussi, on a quitté le champ ici pour accéder à Koulouba. Tel n'était pas le destin ? Réfléchissons et décidons pour le Mali. Ma 296ème lettre.



À mardi prochain. Inch’Allah !



Lettre de Koureichy