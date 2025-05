Ça se passe au Grin : L’indispensable liberté d’expression - abamako.com

Ça se passe au Grin : L'indispensable liberté d'expression Publié le mercredi 7 mai 2025 | Mali Tribune

Une coalition des jeunes défenseurs de la Transition et des forces de l’ordre a empêché la tenue du meeting des partis politiques. Un événement prévu ce samedi 3 mai au Palais de la culture de Bamako à 15 h pour "exiger le respect des lois de la République".



Le meeting a été empêché par les forces de l’ordre suite à des échauffourées entre pro-régime et pro-partis politiques.



Au grin, les membres du grin regrettent cet incident et pointent du doigt les pro-régimes qui, sans raison valable, ont semé le désordre dans un meeting légalement organisé. Pour les membres, la Transition est en train de créer les conditions propices aux retrouvailles des forces politiques qui étaient hier factions inefficaces, cellules dormantes, voire inopérantes.



"Pour permettre aux citoyens de prendre des décisions importantes sur la manière dont ils souhaitent que la société fonctionne, ils doivent avoir accès à des informations véridiques et exactes sur un large éventail de sujets. Or, cela n'est possible que si les citoyens se sentent en sécurité pour exprimer les problèmes qui touchent leurs communautés ou leur société", disent-ils.



Ils invitent les autorités de la Transition à protéger la liberté d'expression. Selon eux, la protection de la liberté d'expression encourage les gens à s'exprimer, ce qui permet de s'attaquer plus facilement aux problèmes systémiques et de l'intérieur. Cela dissuade les dirigeants ou représentants d'abuser de leur pouvoir et cela est bénéfique à l’ensemble de la population sur le long terme. "Nous devons savoir faire usage de notre riche culture et de nos valeurs ancestrales pour asseoir une gouvernance vertueuse", ont conclu les membres du grin.



Ibrahima Ndiaye