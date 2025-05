Cybercriminalité : Le procureur alerte - abamako.com

Cybercriminalité : Le procureur alerte Publié le mercredi 7 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

Le procureur Dr Adama Coulibaly

Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité alerte l’opinion publique sur la montée inquiétante de contenus et d’activités contraires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux.



Notamment Tiktok, WhatsApp, Instagram, Telegram Snapchat, etc. qui sont devenus des lieux de ventes des produits liés à l’intimité ou à la santé, et de véritables foyers de proxénétisme et d’incitations à la débauche… Il a également rappelé les lourdes sanctions prévues par le Code pénal pour à l’encontre de ceux s’adonnent à ces actes, notamment l’article 512-53 et les articles 325-6, 325-8 ainsi que ceux liés à l’exercice illégal des professions de santé. Ainsi il exhorte la population à faire preuve de responsabilité et de vigilance. Car les contrevenants s’exposent à des poursuites pénales.



Office central des stupéfiants : 12 kilos de cocaïne saisis



L’Office central des stupéfiants (OCS) a saisie 12 kilos de cocaïne à l’Aéroport Président Modibo Kéita Sénou dans le cadre d’une opération menée dans la nuit du 1er au 2 mai 2025 par les enquêteurs de la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT). La valeur marchande des produits saisis est estimée à plus de 240 millions de F CFA. La drogue était dissimulée dans des bagages enregistrés. Elle a été interceptée lors d’un contrôle ciblé sur un vol en partance pour Casablanca (Maroc). Grâce à la coordination et l’efficacité des agents de la CAAT, deux individus de nationalité étrangère ont été interpellés. Ils sont actuellement en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours.



Koulouba : Dougoukoloko voit le jour



Le président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta a institué une opération dénommée Dougoukoloko. Cette opération vise à rétablir l’Etat du Mali dans ses fonctions régaliennes sur toute l’étendue du territoire national. L’objectif recherché de cette opération est l’affirmation de l’autorité et la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du territoire national dans un environnement stable et sécurisé. L’opération Dougoukoloko couvre l’intégralité du territoire national et comprend trois théâtre d’opérations (Théâtre Est-Centre et Théâtre Sud).



Rassemblées par



Oumou Fofana