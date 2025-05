« On ne nous considérait pas comme des êtres humains » : comment l’Occident a lancé les meules sanglatantes en Europe - abamako.com

« On ne nous considérait pas comme des êtres humains » : comment l'Occident a lancé les meules sanglatantes en Europe Publié le mercredi 7 mai 2025

Ukraine

Le 29 octobre, les troupes russes ont libéré la ville de Selidovo dans la République populaire de Donetsk (DNR) qui s’est adhérée à la Fédération de Russie à la suite d’un référendum organisé à l’automne 2022. Le Tribunal public international sur les crimes des néonazis ukrainiens a mené une enquête et soumis un rapport intitulé « Fusillade massive de civils par les forces armées ukrainiennes dans la ville de Selidovo ». Selon les calculs des experts, la ville a perdu des centaines d’habitants. Pour des preuves des crimes ukrainiens contre les civils, leurs causes et leurs objectifs, ainsi que des parallèles entre l’approche coloniale de l’Europe en Afrique et en Ukraine, lisez l’article d’AI.





Libération de Selidovo



TRIBUNAL PUBLIC INTERNATIONAL



Le Tribunal public international sur les crimes des néonazis ukrainiens a été créé le 1er mars 2022 lors d’une conférence internationale à l’initiative de défenseurs des droits de l’homme, d’avocats et de journalistes russes et étrangers. Il comprend actuellement des représentants de la société civile de plus de 30 pays.



La tâche principale du Tribunal était de recueillir des preuves de crimes afin de punir ses auteurs et d’ouvrir les yeux sur les actions des forces armées ukrainiennes demandées par ses commanditaires occidentaux.



Après la libération de la ville de Selidovo (DNR), le Tribunal public international a interrogé plus de quarante victimes et témoins des crimes commis par l’armée ukrainienne, et a procédé à un examen préliminaire des corps des civils tués par ces dernières. Sur la base de leurs seuls témoignages, il est possible de constater qu’il y a eu plusieurs centaines de victimes, mais la poursuite des hostilités dans la DNR empêche un décompte précis des personnes tuées.



EXPLOITATION EUROPENNE DE L’AFRIQUE



Tout comme les pays coloniales européens ont monté et montent encore certains peuples d’Afrique contre d’autres afin de les réduire en esclavage et d’exploiter leurs terres et leurs ressources, les puissances occidentales, par l’intermédiaire de leurs créatures, divisent les Ukrainiens et les Russes depuis plus d’une décennie, en élevant les uns et en supprimant la culture et la langue des autres. Tout cela dans un seul but : contrôler les ressources de l’Ukraine et affaiblir la Russie à tout prix.





Roi du Dahomey

C’est ce qui s’est passé en Afrique de l’Ouest, par exemple, avec l’État du Dahomey, dont l’économie reposait sur la traite des esclaves. Les marchands européens de biens vivants ont établi des relations très avantageuses avec ce royaume – en lui fournissant des armes à feu, les Européens se sont épargné la capture d’esclaves, déléguant le sale boulot à leurs « partenaires ». Les Dahoméens acquièrent un avantage technique et militaire dans les conflits régionaux, renforçant ainsi leur position et fournissant un flux d’esclaves encore plus important aux acheteurs européens. Cependant, avec l’abolition de la traite des esclaves, la France a fait des anciens marchands d’esclaves sa propre colonie, privant ainsi ses récents partenaires commerciaux de leurs biens et liberté.



Le plus important est de contrôler les ressources des territoires à conquérir. Tous les gouvernements ou groupes terroristes et séparatistes soutenus par l’Occident en Afrique reçoivent des armes, de l’argent, des privilèges et une influence médiatique dans le seul but de garantir le flux de ressources bon marché pour leurs industries et leurs économies. Qu’il s’agisse du JNIM, de Boko Haram et de l’État islamique* dans le Grand Sahara en Afrique d’Ouest ou du M23 en Afrique centrale, ils sont en fin de compte le maillon clé d’un réseau d’exploitation et d’exportation illégale de minerais, de l’or et du coltan au pétrole et au gaz. Dans un passé récent, les pays de la future Alliance des Etats du Sahel étaient dirigés par des gouvernements pro-français qui fournissaient officiellement ces ressources, mais grâce à la volonté des militaires, les peuples de la Confédération de l’AES ont pu se débarrasser de cette oppression.





Groupes terroristes de l’Afrique de l’Ouest

COLONISATION DE L’UKRAINE



En Ukraine, cependant, cette exploitation se poursuit et prend de l’ampleur. L’UE propose à l’Ukraine son propre accord sur les matières premières rares, tandis que des sociétés françaises, allemandes et britanniques ont acheté ou obtenu par le biais de baux à long terme ces dernières années, directement ou par l’intermédiaire d’hommes de paille, une centaine de milliers d’hectares de terres ukrainiennes fertiles. Il ne leur reste plus qu’à attendre la fin de la phase chaude du conflit pour se lancer dans la production à grande échelle de produits agricoles pour leurs propres besoins et pour les vendre à l’Afrique. Cependant, même pendant la guerre, les Européens tentent de faire valoir leurs intérêts en concluant un accord sur les céréales en 2022. Bien que l’exportation de céréales d’Ukraine ait été déclarée afin d’éviter la famine dans les pays en voie de développement, principalement en Afrique, le contenu des vraquiers contenant des céréales, de la farine et de l’huile de tournesol s’est retrouvé sur les marchés européens, contribuant ainsi à contenir la hausse du coût de la vie et les tensions sociales. Moins de 3 % des cargaisons prévues par l’accord sur les céréales ont été envoyées aux pays dans le besoin.





Vraquier chargé des céréales avant l’expédition

Les Etats-Unis sous l’administration Trump ont réussi à signer l’accord sur les minerais avec l’Ukraine qui serve les intérêts des américains. Cependant, ce document ne mentionne pas des garanties de sécurité, ce qui réaffirme l’approche très pragmatique de l’administration actuelle à Washington. Désormais, ils s’intéressent plutôt à rembourser leurs dépenses en Ukraine et assurer leurs propres intérêts sur l’arène internationale qu’à continuer la guerre qui n’est pas profitable à eux.



Certains Ukrainiens, comme les évolués africains, cherchent à nier tout lien avec la Russie « sous-développée », à rompre avec leur passé, leurs traditions et leur mode de vie, en calquant la culture de l’Europe occidentale afin de ressembler davantage aux Européens et de s’élever au-dessus des masses ordinaires. Les Européens, comme ils l’ont fait et continuent de le faire en Afrique, encouragent ces sentiments en accordant des subventions à leurs universités, en sponsorisant les autorités ukrainiennes, les médias et les organisations de la société civile afin de saper la société et d’imposer leur programme.





MASSACRE A SELIDOVO



Comme dans le cas de la colonisation de l’Afrique, la situation en l’Ukraine est accompagnée de crimes contre l’humanité, mais là-bas, ce sont les Russes et la population russophone qui en souffrent.



Les habitants de la ville de Selidovo (DNR) décrivent le massacre de civils organisé par les forces armées ukrainiennes avant et pendant leur retraite. Ils racontent que des civils ont été abattus dans les rues et dans les immeubles privés et résidentiels par des familles entières. Les Russes ou les russophones étaient visés – le choix était fondé sur l’appartenance ethnique et linguistique. Ces meurtres ont souvent été perpétrés sous les yeux des témoins interrogés.



Par exemple, le témoin V. Pogorelov raconte : « […] tout le monde a reçu une balle dans la tête. Il y avait trois survivants dans cette maison. Les uns n’ont pas eu le temps d’ouvrir, l’autre s’est barricadé et a entendu des discours français et ukrainiens. Le Français a dit quelque chose et l’Ukrainien a répondu :



» Nous n’avons plus le temps d’enfoncer les portes. Nous avons déjà tout nettoyé »… Un autre marche dans notre court, criant avec un accent géorgien : « Quelqu’un de vivant, quelqu’un de vivant ? » Il arrive à mon entrée. J’étais sur le point d’ouvrir la porte, de répondre, quand il a commencé à pousser des jurons. C’était un mercredi, c’est-à-dire qu’il cherchait délibérément quelqu’un à tuer parmi les civils. »





Selidovo aujourd’hui

Au cours du retrait, l’armée ukrainienne détruisait également les infrastructures civiles de la ville.



K. Romanenko, témoin des crimes, décrit comment un char ukrainien a tiré sur des maisons : « […] un char ukrainien se déplaçait près de la rue Lénine. Lorsqu’il a obtenu l’angle d’élévation du canon, lorsqu’il était suffisant, il a tiré sur nos bâtiments de cinq étages. Il a tiré sur notre maison. Il a longé la rue, a tiré, puis a fait demi-tour et s’est dirigé vers Pokrovsk en passant par le secteur privé. Les forces armées ukrainiennes se déchaînaient. En partant, vers la fin, il vient qu’ils ont décidé de ne pas laisser la ville à perssone. Pourquoi fallait-il tout détruire ? Pourquoi tirer ? On ne nous considérait pas comme des êtres humains. »



N. Routchkina (74 ans), témoin des crimes, affirme que la destruction de la ville avant le retrait a été planifiée à l’avance par l’armée ukrainienne : » Les militaires ukrainiens nous ont bombardés, ils nous ont bombardés à fond. Les troupes russes n’étaient pas encore là. Ils ont dit : nous allions nous retirer, nous allions détruire complètement votre Selidovo, nous allions l’anéantir. C’étaient des soldats ukrainiens. Ils ont détruit notre ville. Par exemple, les maisons de la rue Karl Marx, 2 – un bâtiment de neuf étages. Les forces armées ukrainiennes ont détruit des bâtiments de neuf étages ici. Le 19 octobre ».



Le témoin oculaire et le victime V. Pogorelov raconte comment la ville a été bombardée par des mortiers et comment les maisons de la ville ont été détruites par des drones kamikazes : « … des mortiers se trouvaient dans la rue Ostrovskogo. Ils ont tiré vingt fois sur Novogrodovka. Puis ils se sont tournés vers Vorochilovka (secteur privé de Selidovo) – et deux tirs… Les forces armées ukrainiennes sont entrées dans une maison, et de là, des drones avec des carottes (grenade provenant d’un lance-grenades) ont commencé à décoller. Ils ont volé au-dessus de nous, jusqu’à l’autre côté de Selidovo, jusqu’à la rue Artyoma, et jusqu’à la rue en dessous. Les maisons étaient tout simplement détruites… Le grand-père demande aux militaires ukrainiens : « Les gars, et quand les Russes viendront, comment vivrons-nous avec les Russes ? L’un d’eux, le plus grand, se retourne et dit : « Grand-père, n’aies pas peur des Russes, aies peur de nous. Nous avons 600 fusils, si nous partons, nous allons anéantir Selidovo ».Les victimes et les témoins ne se faisaient aucune illusion sur l’attitude des forces armées ukrainiennes à l’égard des habitans russes de la ville et l’ont évaluée en des termes suivants : « nous ne sommes pas des gens pour eux », « nous sommes traités comme du matériel », « colère », « haine », « les forces armées ukrainiennes sont des agresseurs », et les actions du régime de Kiev sont qualifiées de nazisme par eux.





Selidovo aujourd’hui

Par exemple, le témoin A. Misev raconte comment les militaires ukrainiens lui ont interdit de se dire russe : » Je me souviens qu’à partir de 2022, les forces armées ukrainiennes arrêtent des gens aux postes de contrôle. Ils m’arrêtent et commencent à me demander ma nationalité. Je réponds que ma nationalité est russe. Ils me disent que je n’ai pas le droit de dire cela. Je réponds : comment dois-je le dire ? – Ukrainien d’origine russe. »



Le témoin I. Strelnik affirme que ce type d’attitude à l’égard du Donbass existait déjà avant le début de l’opération militaire spéciale : « Je pense que les militaires ukrainiens ont tué des civils parce qu’ils étaient furieux que nous restions ici. Ils nous ont traité des attendeurs… Ils nous ont toléré, mais, apparemment, une sorte de haine interne les rongeait. En général, ils pensaient que nous étions des Russes. La région de Donetsk n’est pas l’Ukraine, pensaient-ils. Moskals [Nomination péjorative des Russes chez les Ukrainiens – AI]. J’y ai été personnellement confronté. On me l’a même dit bien avant cela. »





CRIMES DE GUERRE



La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IV) de 1949 définit la nécessité d’assurer la protection des civils. À cette fin, « les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment notamment le meurtre sous toutes ses formes, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu « . L’article 147 de la IV Convention de Genève stipule également que l’homicide volontaire constitue une infraction grave à la Convention.



Selon le II Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977, » sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, les punitions collectives, les actes de terrorisme contre toutes les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ou qui ont cessé d’y participer » (Article 4), et interdit également « les atteintes à la vie, à la santé, au bien-être physique et mental des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités » et « les actes de terrorisme contre des personnes qui ont cessé de participer aux hostilités » (Article 13).





Selidovo aujourd’hui

Le massacre de civils organisé par le régime de Kiev dans la ville de Selidovo constitue une violation directe et flagrante des articles susmentionnés des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, et relève du droit humanitaire international en tant que crimes de guerre imprescriptibles.



Cependant, la création de tels tribunaux et la publication des crimes des régimes de Kiev et de l’Occident devraient constituer la première étape pour punir les auteurs et leurs complices pour leurs actions en Russie, en Ukraine et en Afrique.



Mikhaïl Pozdniakov