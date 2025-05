Coopération militaire : Bamako a abrité la première session de la commission mixte Mali-Guinée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération militaire : Bamako a abrité la première session de la commission mixte Mali-Guinée Publié le jeudi 8 mai 2025 | Le Matin

Tweet



La salle de conférence du ministère de la Défense et des Anciens combattants (MDAC) a abrité la cérémonie de clôture de la première session de la Commission mixte Mali-Guinée mercredi 30 avril dernier (avril 2025). L’événement a été présidé par le Général de division Sidiki Samaké, Secrétaire général du MDAC



Les participants ont œuvré à l’élaboration d’un mécanisme commun concernant le volet opérationnel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Cela, en vue d’assurer la sécurité conjointe, d'échanger des renseignements militaires et d'organiser des patrouilles conjointes. Il est à rappeler que les relevés des travaux ont été signés par les deux Généraux de ces pays respectifs.



À l’issue des deux jours de travaux (29-30 avril 2025), des recommandations ont été formulées, à savoir, ouvrir un poste d’attaché de Défense près de l’ambassade de la République de Guinée au Mali, renforcer la coopération entre les Écoles militaires des deux pays, diligenter l’ouverture du bureau de transit militaire en Guinée, sauvegarder l’intégrité domaniale du port sec de Kankan et sa mise en valeur, renforcer la coopération entre les musiques des Armées, initier des échanges culturels entre les prytanées militaires, stopper ou contrôler l’orpaillage clandestin sur la ligne frontalière.





Pour le Général de Brigade Ange Michel Bangoura, Directeur des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale de la République de Guinée, les deux jours de travaux intenses ont permis de mettre en place un calendrier d’activités au compte de la coopération militaire entre les deux pays. Selon lui, c’est un pas important qui a été franchi à Bamako et les deux pays comptent maintenir cet élan pour renforcer leur coopération militaire.





Quant au Secrétaire général du MDAC, le Général de division Sidiki Samaké, il a salué l’initiative en soulignant l’importance de la mise en place d’un groupe pluridisciplinaire de planification opérationnelle (GPPO). La cérémonie de clôture a été magnifiée par des échanges de cadeaux symboliques.



H. Cissé