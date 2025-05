Agression des journalistes : La Maison de la Presse condamne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Agression des journalistes : La Maison de la Presse condamne Publié le jeudi 8 mai 2025 | Le challenger

© aBamako.com par FS

La Maison de presse du Mali

La Maison de la presse du Mali Tweet

Dans un communiqué de presse signé par son président, Bandiougou Danté, la Maison de la presse du Mali informe l’opinion nationale et internationale que dans la journée du 4 mai 2025, ses locaux ont été envahis par des individus.



Dans le désordre qu’ils sont venus créer pour empêcher la tenue d’une conférence de presse des jeunes leaders politiques et de la société civile, ils s‘en sont pris à des journalistes présents sur les lieux.



La Maison de la presse condamne avec la plus grande fermeté cette agression ‘’barbare’’ qui n’a pas sa place dans une société de droit. La Maison de la presse est un lieu de débats et d’échanges pacifiques et non un lieu d’intimidation ou de violence. « Cet acte inacceptable perpétré, dans un espace sensé incarner la liberté d’expression et de dialogue, constitue une atteinte grave à la démocratie, à la liberté de la presse et au respect des droits fondamentaux ».





Exprimant sa solidarité envers les victimes, la Maison de la presse invite les autorités à prendre leur responsabilité face à de tels actes qui ne favorisent pas la cohésion sociale.



Sidy M. Traoré et F. Djourté