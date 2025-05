Décès de Youssouf Ouattara dit Kouakou : Un as de l’audiovisuel a tiré sa révérence - abamako.com

Décès de Youssouf Ouattara dit Kouakou : Un as de l'audiovisuel a tiré sa révérence Publié le jeudi 8 mai 2025 | Le Matin

Grand professionnel de l’audiovisuel, Youssouf Ouattara dit Kouakou a tiré sa révérence jeudi dernier, 30 avril 2025. Une perte immense pour toutes celles et tous ceux qui ont côtoyé cet homme profondément humain avec des qualités professionnelles rares.



Youssouf Ouattara dit Kouakou a tiré sa révérence jeudi dernier, 30 avril 2025. Il fut un grand professionnel (dans tous les sens du terme) passionné par son travail et qui a révolutionné la réalisation des clips dans notre pays. En effet, il fut un moment où tous les meilleurs clips de nos artistes portaient sa prestigieuse signature.



Nous avons côtoyé Kouakou (agent du Service des relations publiques de l’Institut national de prévoyance social/SRP-INPS) alors que Mme Diakité Fatoumata Ndiaye était ministre du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées. Après une première mission dans la région de Ségou, elle avait tenu à ce que nous (alors jeune reporter au quotidien «Les Echos») soyons présents à toutes les activités de son département. C’est ainsi que nous avons côtoyé le regretté Kouakou sur le terrain. Nous nous sommes perdus de vue ces dernières années. Mais, nous gardons de lui le souvenir d’un homme franc, jovial, courtois, humble et surtout très disponible. Il fut aussi un professionnel très rigoureux pour qui tous les détails avaient leur importance. Donc, il ne laissait rien au hasard.



«J’ai connu ce grand monsieur quand j’avais 12 ans. Il était le collègue de ma maman à l’INPS», a témoigné Aïssata Sidibé dite Bijou du Service des relations publiques de l’Institut national de prévoyance social (SRP-INPS). «Quinze ans après, je fus son chef de service jusqu’à sa retraite… Nous avons formé une belle équipe au SRP dont Kouakou était le plus ancien. Il ne se fâchait jamais et ne se pressait pas… La prévention à l’INPS était son affaire», a-t-elle ajouté.





Pour Lisa Camara (INPS), Kouakou a été «une personne engagée et toujours prête à tendre la main. Sa bonté, sa bonne humeur et son professionnalisme laissent une empreinte forte dans nos cœurs». Beaucoup de jeunes et talentueux cadreurs (cameramen et camerawomen) ont été à l’école de ce très ouvert et disponible encadreur. Le surnom Kouakou, selon ce qu’il nous a une fois confié, vient du magazine de dessins animés, très prisé à l'époque (avec Calao). Et notre regretté Youssouf était un passionné lecteur de cette publication. Il était surtout attiré par les dessins qu’il reproduisait à merveille, au point que ses camarades l’ont surnommé «Kouakou».



Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 1ᵉʳ mai 2025 dans la famille Ouattara à Bagadadji. Notre cher Kouakou, que la terre te soit légère et que le Firdaouss soit ta demeure éternelle au paradis !



M. Bolly