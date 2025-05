Liberté de la presse : Le Mali a reculé de la 114ᵉ position à la 119ᵉ place du classement de RSF - abamako.com

Liberté de la presse : Le Mali a reculé de la 114ᵉ position à la 119ᵉ place du classement de RSF Publié le jeudi 8 mai 2025 | Le Matin

«Informer dans un monde complexe : l’impact de l’intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias» ! Tel est le thème cette année de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai.



Mais, pour cette 32ᵉ édition, la Maison de la presse a retenu «le journaliste malien face aux défis de l’intelligence artificielle» comme thème.



«Ce thème rappelle la complexité et la délicatesse du travail des médias dans un monde extrêmement compliqué. En effet, le monde connaît une situation politique, sociale, diplomatique, économique et environnementale extrêmement compliquée qui menace la paix et la sécurité collectives. C’est pourquoi les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter d’informer le monde sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie», a rappelé le président de la Maison de la presse, El Hadj Bandiougou Danté, au lancement des activités commémoratives, le samedi 3 mai 2025.



Cette journée est célébrée alors que la presse malienne est dans l’œil du cyclone au Mali. La preuve est que, en 2024, notre pays a reculé de la 114ᵉ position à la 119ᵉ place du classement de Reporters Sans Frontières (RSF). Et cela à cause de nombreuses atteintes à la liberté de la presse. «Entre fermeture de médias, arrestations de journalistes, autocensure, entre autres, la liberté de la presse est dans une mauvaise passe au Mali», ont diagnostiqué nos confrères de «Studio Tamani» (Fondation Hirondelle).





«Cette liberté d’expression est en danger. Aujourd’hui, le journaliste a du mal à traiter un certain nombre de sujets ou à l’approfondir. Cet état d’effet a provoqué, dans la plupart des cas, à l’autocensure qui est observée par pas mal de journalistes», a aussi regretté Mamadou Bocoum, président de l’Union des radios et télévisions libres du Mali (URTEL), interrogé par «Studio Tamani». Pour sortir des difficultés actuelles, a-t-il préconisé, il faut garantir «le minimum de sécurité pour les acteurs de la presse malienne» !



A noter que, au Mali, la Maison de la presse consacre toute une semaine à la liberté de la presse célébrée du 3 au 10 mai 2025 à travers diverses activités.



Kader Toé